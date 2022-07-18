ຂ່າວສານ
ໄວໜຸ່ມສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຂໍຂານອາໄສຂຽນຕໍ່ໜ້າປະຫວັດສາດໃໝ່ກ່ຽວກັບການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ
“ພວກຂ້າພະເຈົ້າຂໍຂານອາໄສຂຽນຕໍ່ໜ້າປະຫວັດສາດໃໝ່ກ່ຽວກັບການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ”. ນັ້ນແມ່ນຄຳຢັ້ງຢືນຂອງ ນາງ ຫງວຽນຮວ່າອານ, ນັກສຶກສາສະຖາບັນພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ (05/09/1962 – 05/09/2022), ວັນເຊັນສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາວ ຄົບຮອບ 45 ປີ (18/07/1977 – 18/07/2022) ເຊິ່ງຖືກຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ກໍລະກົດ. ນາງ ແບ່ງປັນວ່າ, ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຍິ່ງ ເພື່ອໃຫ້ໄວໜຸ່ມສອງປະເທດ ມີໂອກາດໄດ້ທົບທວນຄືນປະຫວັດສາດ, ມູນເຊື້ອອັນດີງາມຂອງການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ ແລະ ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງລົ້ນເຫຼືອຕໍ່ການເສຍສະຫຼະ, ການປະກອບສ່ວນ ກໍຄືຄຸນງາມຄວາມດີຂອງລຸ້ນພໍ່ລຸ້ນອ້າຍ.
“ລຸ້ນໜຸ່ມພວກຂ້າພະເຈົ້າ ມີຄວາມເອກອ້າງນະທົງໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງ ແລະ ບໍ່ມີວັນຫຼົງລືມຊຸມວັນເດືອນປີທີ່ສະຫງ່າອົງອາດ ເຊິ່ງໄວໜຸ່ມລຸ້ນຕ່າງໆ, ບຸກຄົນຜູ້ດີເດັ່ນຂອງສອງຊາດ ໄດ້ຮຽງບ່າຮຽງໄຫຼ່, ພ້ອມກັນສູ້ຮົບໃນຂຸມຕະຄອງດຽວກັນ, ພ້ອມກັນເສຍສະຫຼະເລືອດເນື້ອເຫື່ອໄຄເພື່ອນຳມາເຊິ່ງເອກະລາດ, ອິດສະຫຼະພາບມາໃຫ້ສອງຊາດພວກເຮົາ. ໄວໜຸ່ມ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຮັບຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ກ່ຽວກັບການເສີມຂະຫຍາຍ, ປັບປຸງ ແລະ ຖະໜຸຖະໜອມຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດກັບປະຊາຊົນ ລາວ ອ້າຍນ້ອງ ແລະ ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍຮັບຟັງ ແລະ ຈົດຈຳ ບັນດາການບອກສອນ, ການຊີ້ນຳອັນເລິກເຊິ່ງຂອງການນຳຂັ້ນສູງສອງປະເທດຢ່າງຈິງຈັງ ກ່ຽວກັບພາລະກຳຂອງຄົນລຸ້ນໜຸ່ມສອງປະເທດ ໃນການເພີ່ມພູນຄຸນສ້າງສາຍພົວພັນໄມຕີຈິດມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ”.
ທ້າວ ອະນຸຊາ ອິນທະບູລີ ຕາງໜ້າໃຫ້ນັກສຶກສາລາວ ພວມຮ່ຳຮຽນຢູ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນກຽດ ແລະ ປະຕິຊົມຊື່ນເມື່ອໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເຫດການທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ສຳຄັນນີ້. ອະນຸຊາ ແບ່ງປັນວ່າ: ເມືອໄດ້ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ, ພວກເພື່ອນຍິ່ງມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນແບບພິເສດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ແລະ ມີຄວາມຮັບຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບບົດບາດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຊາວໜຸ່ມ, ໄວໜຸ່ມສອງປະເທດໃນການເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ, ຖະໜຸຖະໜອມສາຍພົວພັນໄມຕີຈິດມິດຕະພາບ, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ແລະ ໝັ້ນໝາຍວ່າ ຈະພະຍາຍາມຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນເຂົ້າໃນໜ້າທີ່ອັນສຳຄັນນີ້.
“ພວກຂ້າພະເຈົ້າຂໍໝັ້ນໝາຍວ່າ ຈະພ້ອມກັນສາມັກຄີ, ສຶກສາຮ່ຳຮຽນໃຫ້ກ້າວໜ້າ, ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້, ຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມຄຸນສົມບັດ, ບຸກຄະລິກກະພາບ ເພື່ອນຳເອົາຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດຂອງຕົນມາຮັບໃຊ້, ພັດທະນາປະເທດລາວ ຍ້ອນວ່າ ການພັດທະນາປະເທດລາວ ໃຫ້ຈະເລີນວັດທະນາຖາວອນ ກໍແມ່ນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ ລາວ - ຫວຽດນາມ ແລະ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ຈະພ້ອມກັບໄວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດພາລະກຳອັນສະຫງ່າຂອງລຸ້ນພໍ່ລຸ້ນອ້າຍສອງປະເທດ, ຂໍຂານອາສາເຮັດຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນປະກອບເຂົ້າໃນການຖະໜຸຖະໜອມ, ພັດທະນາສາຍພົວພັນທີ່ສະໜິດສະໜົມ, ບໍລິສຸດຜຸດຜ່ອງລະຫວ່າງສອງຊາດ ໃຫ້ນັບມື້ນັບເກີດດອກອອກຜົນຍິ່ງໆຂຶ້ນ.”/.