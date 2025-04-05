ຂ່າວສານ
ໄລຍະຫ່າງກ່ຽວກັບພູມີສາດບໍ່ແມ່ນຮົ້ວກີດຂວາງໃນການພົວພັນຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ ແລະ ອາກເມເນຍ
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ອາກເມເນຍ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 3 ເມສາ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນໄດ້ພົບປະກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາກເມເນຍ Vahagn Khachaturyan.
ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນດາການກຳນົດທິດໃຫຍ່ແນໃສ່ຂຸດຄົ້ນບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງເພື່ອແນໃສ່ນຳການພົວພັນສອງປະເທດໃຫ້ນັບມື້ນັບເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ມີປະສິດທິຜົນ, ການນຳສອງຝ່າຍເຫັນດີ ຖືວ່າໄລຍະຫ່າງກ່ຽວກັບພູມີສາດບໍ່ແມ່ນຮົ້ວກີດຂວາງໃນການພົວພັນຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ ແລະ ອາກເມເນຍ. ການນຳສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສ້າງກອບນິຕິກຳ ແລະ ບັນດາເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ວິສາຫະກິດສອງປະເທດເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງໂດຍໄວ, ຊອກຫາໂອກາດຮ່ວມມື, ລົງທຶນ, ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືທາງການຄ້າ - ການລົງທຶນ - ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດໃໝ່ຄື:ເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນທາງການບິນ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ປັນຍາປະດິດ, ການຫັນເປັນສີຂຽວ…
ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ພາກພື້ນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Vahagn Khachaturyan ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໜູນຊ່ວຍການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ອາກເມເນຍ ກັບ ອາຊຽນ, ທ່ານສະເໜີອາກເມເນຍ ສະໜັບສະໜູນຫຼັກໝັ້ນຂອງ ອາຊຽນ ແລະ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບບັນຫາທະເລຕາເວັນອອກ, ແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງກັນໂດຍສັນຕິວິທີ, ບົນພື້ນຖານເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນ.