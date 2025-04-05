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ຂ່າວສານ

ໄລ​ຍະ​ຫ່າງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ພູ​ມີ​ສາດ​ບໍ່​ແມ່ນ​ຮົ້ວ​ກີດ​ຂວາງ​ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ອາກ​ເມ​ເນຍ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Vahagn Khachaturyan ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ພົບປະກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາກເມເນຍ Vahagn Khachaturyan (ພາບ: TTXVN)

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ອາກເມເນຍ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 3 ເມສາ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນໄດ້ພົບປະກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາກເມເນຍ Vahagn Khachaturyan.

ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນດາການກຳນົດທິດໃຫຍ່ແນໃສ່ຂຸດຄົ້ນບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງເພື່ອແນໃສ່ນຳການພົວພັນສອງປະເທດໃຫ້ນັບມື້ນັບເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ມີປະສິດທິຜົນ, ການນຳສອງຝ່າຍເຫັນດີ ຖືວ່າໄລຍະຫ່າງກ່ຽວກັບພູມີສາດບໍ່ແມ່ນຮົ້ວກີດຂວາງໃນການພົວພັນຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ ແລະ ອາກເມເນຍ. ການນຳສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສ້າງກອບນິຕິກຳ ແລະ ບັນດາເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ວິສາຫະກິດສອງປະເທດເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງໂດຍໄວ, ຊອກຫາໂອກາດຮ່ວມມື, ລົງທຶນ, ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືທາງການຄ້າ - ການລົງທຶນ - ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດໃໝ່ຄື:ເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນທາງການບິນ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ປັນຍາປະດິດ, ການຫັນເປັນສີຂຽວ…

ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ພາກພື້ນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Vahagn Khachaturyan ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໜູນຊ່ວຍການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ອາກເມເນຍ ກັບ ອາຊຽນ, ທ່ານສະເໜີອາກເມເນຍ ສະໜັບສະໜູນຫຼັກໝັ້ນຂອງ ອາຊຽນ ແລະ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບບັນຫາທະເລຕາເວັນອອກ, ແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງກັນໂດຍສັນຕິວິທີ, ບົນພື້ນຖານເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປັບ​ປຸງ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ-ບູ​ຣູນ​ດີ

ປັບ​ປຸງ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ-ບູ​ຣູນ​ດີ

ພາຍຫຼັງການພົບປະເຈລະຈາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Évariste Ndayishimiye ໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງລັດຖະບານ ແລະ ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍການສ້າງກົນໄກທາບທາມຄວາມເຫັນການເມືອງ ແລະ ການທູດ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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