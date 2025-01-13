ຂ່າວສານ
ໄຟໄໝ້ປ່າຢູ່ ອາເມລິກາ: ໄຟໄໝ້ແຮງປ່ຽນທິດ, ມີຫຼາຍເຂດຕ້ອງຍົກຍ້າຍໄປຍັງບ່ອນປອດໄພຕື່ມອີກ
ລົມພັດແຮງເຮັດໃຫ້ໄຟໄໝ້ປ່າແຜ່ລາມໃນວົງກວ້າງເຮັດໃຫ້ຫຼາຍເຂດຢູ່ລັດນ້ອຍ Los Angeles ຂຶ້ນກັບລັດ California (ອາເມລິກາ) ໃນຊຸມວັນຜ່ານມາ ແລະ ຮອດຕອນຄໍ່ຳວັນທີ 10 ມັງກອນຈຶ່ງໄດ້ດັບມອດ, ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງຫຼຸດຄວາມກົດດັນໃຫ້ກຳລັງດັບເພີງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໄຟໄໝ້ໃຫຍ່ສຸດໄດ້ປ່ຽນທິດ ເຮັດໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງຕ້ອງປະກາດໃຊ້ບັນດາຄຳສັ່ງຍົກຍ້າຍໃໝ່.
ສື່ມວນຊົນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໄຟໄໝ້ Palisades ຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກນະຄອນ ໄດ້ປ່ຽນທິດແຜ່ລາມໄປຍັງທາງທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອ. ອຳນາດການປົກຄອງ ຕ້ອງປະກາດໃຊ້ຄຳສັ່ງຍົກຍ້າຍສຳລັບເຂດ Brentwood ແລະ ຢູ່ຕີນພູ San Fernando.
ໄຟໄໝ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ 6 ບ່ອນໃນຈຸດເວລາດຽວກັນໄດ້ທຳລາຍລັດນ້ອຍ Los Angeles ແຕ່ວັນທີ 7 ມັງກອນ, ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 11 ຄົນ, ກໍ່ຜົນເສຍຫາຍ ຫຼື ທຳລາຍ 10.000 ກິດຈະກຳ. ຜົນເສຍຫາຍໄດ້ຮັບຖືວ່າເພີ່ມຂຶ້ນ ເມື່ອມີເງື່ອນໄຂປອດໄພຢ່າງພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ກຳລັງດັບເພີງສາມາດເຂົ້າກວດກາເຮືອນແຕ່ລະຫຼັງໃນສະຖານທີ່ເກີດເຫດ. ດ້ວຍຈຳນວນນັບພັນຄົນເສຍເຮືອນຊານ ແລະ ສະພາບຄວັນໄຟຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ອາເມລິກາ ຕ້ອງປະກາດໃຊ້ສະພາວະສຸກເສີນກ່ຽວກັບສຸຂະພາບເຂດຊຸມຊົນ.