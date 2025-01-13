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ຂ່າວສານ

ໄຟ​ໄໝ້​ປ່າ​ຢູ່ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ: ໄຟ​ໄໝ້​​ແຮງ​ປ່ຽນ​ທິດ, ມີຫຼາຍ​ເຂດ​ຕ້ອງ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ໄປ​ຍັງ​ບ່ອນ​ປອດ​ໄພ​ຕື່ມ​ອີກ

ໄຟໄໝ້ Palisades ຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກນະຄອນ ໄດ້ປ່ຽນທິດແຜ່ລາມໄປຍັງທາງທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອ. ອຳນາດການປົກຄອງ ຕ້ອງປະກາດໃຊ້ຄຳສັ່ງຍົກຍ້າຍສຳລັບເຂດ Brentwood ແລະ ຢູ່ຕີນພູ San Fernando.
ຕຳຫຼວດກຳລັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ Pacific Palisades, Los Angeles, California (ພາບ: THX/TTXVN)

ລົມພັດແຮງເຮັດໃຫ້ໄຟໄໝ້ປ່າແຜ່ລາມໃນວົງກວ້າງເຮັດໃຫ້ຫຼາຍເຂດຢູ່ລັດນ້ອຍ Los Angeles ຂຶ້ນກັບລັດ California (ອາເມລິກາ) ໃນຊຸມວັນຜ່ານມາ ແລະ ຮອດຕອນຄໍ່ຳວັນທີ 10 ມັງກອນຈຶ່ງໄດ້ດັບມອດ, ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງຫຼຸດຄວາມກົດດັນໃຫ້ກຳລັງດັບເພີງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໄຟໄໝ້ໃຫຍ່ສຸດໄດ້ປ່ຽນທິດ ເຮັດໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງຕ້ອງປະກາດໃຊ້ບັນດາຄຳສັ່ງຍົກຍ້າຍໃໝ່.

ສື່ມວນຊົນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໄຟໄໝ້ Palisades ຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກນະຄອນ ໄດ້ປ່ຽນທິດແຜ່ລາມໄປຍັງທາງທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອ. ອຳນາດການປົກຄອງ ຕ້ອງປະກາດໃຊ້ຄຳສັ່ງຍົກຍ້າຍສຳລັບເຂດ Brentwood ແລະ ຢູ່ຕີນພູ San Fernando.

ໄຟໄໝ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ 6 ບ່ອນໃນຈຸດເວລາດຽວກັນໄດ້ທຳລາຍລັດນ້ອຍ Los Angeles ແຕ່ວັນທີ 7 ມັງກອນ, ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 11 ຄົນ, ກໍ່ຜົນເສຍຫາຍ ຫຼື ທຳລາຍ 10.000 ກິດຈະກຳ. ຜົນເສຍຫາຍໄດ້ຮັບຖືວ່າເພີ່ມຂຶ້ນ ເມື່ອມີເງື່ອນໄຂປອດໄພຢ່າງພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ກຳລັງດັບເພີງສາມາດເຂົ້າກວດກາເຮືອນແຕ່ລະຫຼັງໃນສະຖານທີ່ເກີດເຫດ. ດ້ວຍຈຳນວນນັບພັນຄົນເສຍເຮືອນຊານ ແລະ ສະພາບຄວັນໄຟຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ອາເມລິກາ ຕ້ອງປະກາດໃຊ້ສະພາວະສຸກເສີນກ່ຽວກັບສຸຂະພາບເຂດຊຸມຊົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຫດໄຟໄໝ້ຢູ່ ອາເມລິກາ: ກຳລັງດັບເພີງແຂ່ງກັບເວລາເພື່ອສະກັດກັ້ນໄຟໄໝ້ແຜ່ລາມກວ້າງອອກ

ເຫດໄຟໄໝ້ຢູ່ ອາເມລິກາ: ກຳລັງດັບເພີງແຂ່ງກັບເວລາເພື່ອສະກັດກັ້ນໄຟໄໝ້ແຜ່ລາມກວ້າງອອກ

ເຖິງວ່າກຳລັງທີ່ມີໜ້າທີ່ໄດ້ຄວບຄຸມໄດ້ 11% ເນື້ອທີ່ຂອງ Palisades ກໍຕາມ, ແຕ່ໄຟໄໝ້ນີ້ໄດ້ເຜົາໄປກວ່າ 8.900 ເຮັກຕາ.
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