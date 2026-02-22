Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ໄປ​ຫາ​ປາ​ຢູ່​ທະ​ເລ​ຍາມ​ຕົ້ນ​ປີ, ຊາວ​ປະ​ມົງ ​ແຄ້ງ​ຮ​ວ່າ ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ເຮັດ​ອາ​ຊີ​ບ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ກົດ​ໝາຍ, ຕ້ານ IUU

ໃນບັນຍາກາດຄືກຄື້ນມ່ວນຊືນຢ່າງຟົດຟື້ນ ອອກໄປຫາປາຢູ່ທະເລ, ຊາວປະມົງບໍ່ພຽງແຕ່ມີຄວາມຫວັງການເກັບກ່ຽວໄດ້ຮັບຜົນດີເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງຍົກສູງສະຕິປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຕ້ານການຂຸດຕົ້ນ IUU, ມຸ່ງໄປເຖິງການຫາປາແບບຍືນຍົງ.
ກຳປັ່ນຫາປານັບຮ້ອຍລຳກະກຽມໃຫ້ແກ່ການເດີນທາງໄປຫາປາຍາມຕົ້ນປີ (ພາບ: VOV)
ພາຍຫຼັງບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດ, ໃນຊຸມວັນຜ່ານມາຢູ່ບັນດາທ່າກຳປັນຫາປາ ຢູ່ແຂວງ ແຄ້ງຮວ່າ, ມີກຳປັ່ນຫາປານັບຮ້ອຍລຳ ກະກຽມການອອກໄປຫາປາຢູ່ທະເລຍາມຕົ້ນປີ. ໃນບັນຍາກາດຄືກຄື້ນມ່ວນຊືນຢ່າງຟົດຟື້ນ ອອກໄປຫາປາຢູ່ທະເລ, ຊາວປະມົງບໍ່ພຽງແຕ່ມີຄວາມຫວັງການເກັບກ່ຽວໄດ້ຮັບຜົນດີເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງຍົກສູງສະຕິປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຕ້ານການຂຸດຕົ້ນ IUU, ມຸ່ງໄປເຖິງການຫາປາແບບຍືນຍົງ. ຢູ່ທ່າກຳປັນຫາປາ ຮ່ອນເຣີ້, ຕາແສງ ນາມຍາຈາງ, ລູກເຮືອຄວາມຟ້າວຟັງກະກຽມເຊື້ອເພິງ, ກວດກາເຄື່ອງມືຫາປາ ແລະ ບັນດາວັດຖຸອຸປະກອນຕິດຕໍ. ພິເສດ, ວັດຖຸອຸປະກອນຕິດຕາມຂະບວນການ VMS ໄດ້ຮັບການກວດກາຢ່າງລະອຽດ ໃນຂະນະທີ່ກຳປັ່ນອອກທ່າ ເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ຮັບໃຊ້ການຄົ້ນຫາຕົ້ນກຳເນີດໃນການຂຸດຄົ້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ວາງ​ແຜນ​ກຳ​ນົດກໍ່​ສ້າງ​ເສັ້ນ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ຕົວ​ເມືອງ​ຕ້ອງ​ມີ​ວິ​ໄສ​ທັດ​ກວ່າ 100 ປີ

ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ວາງ​ແຜນ​ກຳ​ນົດກໍ່​ສ້າງ​ເສັ້ນ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ຕົວ​ເມືອງ​ຕ້ອງ​ມີ​ວິ​ໄສ​ທັດ​ກວ່າ 100 ປີ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໄປກວດກາສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງໂຄງການເສັ້ນທາງລົດໄຟຕົວເມືອງເລກ 3 ໂຫຍນ - ສະຖານນີລົດໄຟ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ເຮັດວຽກກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ, ອົງການກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຊຸກຍູ້ໂຄງການນີ້ ແລະ ບັນດາໂຄງການເສັ້ນທາງລົດໄຟຕົວເມືອງ.
