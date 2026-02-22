ຂ່າວສານ ໄປຫາປາຢູ່ທະເລຍາມຕົ້ນປີ, ຊາວປະມົງ ແຄ້ງຮວ່າ ຕັດສິນໃຈເຮັດອາຊີບຖືກຕ້ອງກົດໝາຍ, ຕ້ານ IUU 22/02/2026 ໃນບັນຍາກາດຄືກຄື້ນມ່ວນຊືນຢ່າງຟົດຟື້ນ ອອກໄປຫາປາຢູ່ທະເລ, ຊາວປະມົງບໍ່ພຽງແຕ່ມີຄວາມຫວັງການເກັບກ່ຽວໄດ້ຮັບຜົນດີເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງຍົກສູງສະຕິປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຕ້ານການຂຸດຕົ້ນ IUU, ມຸ່ງໄປເຖິງການຫາປາແບບຍືນຍົງ. ກຳປັ່ນຫາປານັບຮ້ອຍລຳກະກຽມໃຫ້ແກ່ການເດີນທາງໄປຫາປາຍາມຕົ້ນປີ (ພາບ: VOV)ພາຍຫຼັງບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດ, ໃນຊຸມວັນຜ່ານມາຢູ່ບັນດາທ່າກຳປັນຫາປາ ຢູ່ແຂວງ ແຄ້ງຮວ່າ, ມີກຳປັ່ນຫາປານັບຮ້ອຍລຳ ກະກຽມການອອກໄປຫາປາຢູ່ທະເລຍາມຕົ້ນປີ. ໃນບັນຍາກາດຄືກຄື້ນມ່ວນຊືນຢ່າງຟົດຟື້ນ ອອກໄປຫາປາຢູ່ທະເລ, ຊາວປະມົງບໍ່ພຽງແຕ່ມີຄວາມຫວັງການເກັບກ່ຽວໄດ້ຮັບຜົນດີເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງຍົກສູງສະຕິປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຕ້ານການຂຸດຕົ້ນ IUU, ມຸ່ງໄປເຖິງການຫາປາແບບຍືນຍົງ. ຢູ່ທ່າກຳປັນຫາປາ ຮ່ອນເຣີ້, ຕາແສງ ນາມຍາຈາງ, ລູກເຮືອຄວາມຟ້າວຟັງກະກຽມເຊື້ອເພິງ, ກວດກາເຄື່ອງມືຫາປາ ແລະ ບັນດາວັດຖຸອຸປະກອນຕິດຕໍ. ພິເສດ, ວັດຖຸອຸປະກອນຕິດຕາມຂະບວນການ VMS ໄດ້ຮັບການກວດກາຢ່າງລະອຽດ ໃນຂະນະທີ່ກຳປັ່ນອອກທ່າ ເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ຮັບໃຊ້ການຄົ້ນຫາຕົ້ນກຳເນີດໃນການຂຸດຄົ້ນ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)