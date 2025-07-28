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ຂ່າວສານ

ໄທ ແລະ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ຢັ້ງ​ຢືນ​ການ​ເດີນ​ທາງໄປ​ຍັງ​ມາ​ເລ​ເຊຍ ເພື່ອ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ກາ​ນ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຢູ່ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ

ລັດຖະບານ ໄທ ຢັ້ງຢືນຈະເຂົ້າຮ່ວມການປຶກສາຫາລືໂດຍທ່ານ Anwar Ibrahim ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ, ປະທານ ອາຊຽນເປັນປະທານເພື່ອແນໃສ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາການປະທະກັນຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ໄທ - ກຳປູເຈຍ.
  ການປະທະກັນເກີດຂຶ້ນຢູ່ຫຼາຍບ່ອນຢູ່ເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງ ໄທ ແລະ ກຳປູເຈຍ (ພາບ: ກຳລັງປະກອບອາວຸດ ໄທ)  
ວັນທີ 27 ກໍລະກົດ, ຫ້ອງວ່າການນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄາດວ່າກອງປະຊຸມຈະດຳເນີນໃນວັນທີ 28 ກໍລະກົດ ທີ່ຫ້ອງວ່າການນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ ຢູ່ Kuala Lumpur. ຄະນະຜູ້ແທນ ໄທ ໂດຍທ່ານ ພູມທຳ ເວບຊະນະໄຊ ຜູ້ຮັກສາການນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ນຳໜ້າດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ.   ໃນຂະນະນັ້ນ, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 27 ກໍລະກົດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Hun Manet ກໍ່ຢັ້ງຢືນຈະນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນປະເທດນີ້ເຂົ້າຮ່ວມການປຶກສາຫາລືພິເສດຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Kuala Lumpur ຂອງ ມາເລເຊຍໃນວັນທີ 28 ກໍລະກົດ ເພື່ອແນໃສ່ຊອກຫາຄວາມອາດສາມາດທີ່ຈະບັນລຸໄດ້ສັນຕິພາບ ຢູ່ເຂດຊາຍແດນກັບ ໄທ. ການນຳກຳປູເຈຍ ກໍ່ຍົກໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ເປົ້າໝາຍຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນບັນລຸໄດ້ຄຳສັ່ງຢຸດຍິງໃນທັນທີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລາວ​ຈັດ​ພິທີເອົາທຸງອາຊຽນຂຶ້ນສູ່ຍອດເສົາ

ລາວ​ຈັດ​ພິທີເອົາທຸງອາຊຽນຂຶ້ນສູ່ຍອດເສົາ

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ ທອງສະຫວັນ ພົມວິຫານ ໄດ້ຢໍ້າເຖິງຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນຂອງອາຊຽນ ກໍຄືຜົນສໍາເລັດດ້ານຕ່າງໆ ທີ່ອາຊຽນຍາດມາໄດ້ຕະຫຼອດໄລຍະ 58 ປີຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະການຮ່ວມມືພາຍໃນອາຊຽນ ແລະ ການເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືກັບພາຍນອກ ໂດຍອາຊຽນເປັນແກນກາງ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດເປັນກ້າວໆມາ ຈົນກາຍເປັນປະຊາຄົມອາຊຽນທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ທັງເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບ ຢູ່ໃນພາກພື້ນ ກໍຄືໃນໂລກ.
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