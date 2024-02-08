ຂ່າວສານ
ໄທ ແລະ ກຳປູເຈຍ ຍົກການພົວພັນຂື້ນເປັນລະດັບຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ
ວັນທີ 7 ກຸມພາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ, ເສດຖາ ທະວີສິນ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ, ຮູນ ມາເນດ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ຍົກລະດັບການພົວພັນ ໄທ - ກຳປູເຈຍ ຂື້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ, ໃນໂອກາດຢ້ຽມຢາມ ໄທ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ ເປັນເວລາໜຶ່ງມື້.
ກ່າວຄຳເຫັນ ໃນການຖະແຫຼ່ງຂ່າວຮ່ວມ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ບາງກອກ (ໄທ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ເສດຖາ ທະວີສິນ ເໜັ້ກໜັກ ເລື່ອງຍົກລະດັບການພົວພັນຂື້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຈະເປີດສັງກາດໃໝ່ ແຫ່ງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ ໃນທຸກຂັ້ນ, ຕົ້ນຕໍແມ່ນ ດ້ານການເມືອງ - ການຕ່າງປະເທດ, ປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ເສດຖະກິດ - ການຄ້າ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ. ທ່ານ ເສດຖາ ທະວີສິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກຳປູເຈຍ ຈະໜູນຊ່ວຍໃຫ້ ໄທ ເປີດສະຖານກົງສູນໃຫ່ຍແຫ່ງໃໝ່ ຢູ່ແຂວງ ຊຽມຣຽບ, ໃນຂະນະດຽວກັນ ໄທ ກໍ່ຈະຊ່ວຍສ້າງເງື່ອນໄຂອັນສະດວກໃຫ້ ກຳປູເຈຍ ເປີດສະຖານກົງສູນໃຫ່ຍແຫ່ງໃໝ່ ຢູ່ແຂວງ ສົງຂຣາ ພາຍໃນປີນີ້.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ກໍ່ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ໄທ ຈະເປັນປະທານກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມະການການຄ້າຮ່ວມ ໄທຍ - ກຳປູເຈຍ ຄັ້ງທີ 7, ຄາດວ່າຈະຈັດຂື້ນໃນເດືອນພຶດສະພາທີ່ຈະມາເຖິງ.
ພາຍຫຼັງການພົບປະເຈລະຈາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທ ແລະ ກຳປູເຈຍ ໄດ້ເປັນສັກຂີິພິຍານ ໃນພິທີເຊັນຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມື ຈຳນວນ 5 ສະບັບ, ໃນນັ້ນມີບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຍ້ອນໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ ແລະ ການຮັບມືໃນກໍລະນີສຸກເສີນ; ຮ່ວມມືດ້ານການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານແດນ; ຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາຮ່ຳຮຽນ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.