ຂ່າວສານ
ໄທ ສະໜັບສະໜູນບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງ ຫວຽດນາມ ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງ ອາຊຽນ
ຕາມຄຳແບ່ງປັນຂອງທ່ານ ວິຊາວັດ ອິດສະຫຼະພັກດີ, ຄະນະຜູ້ແທນ ໄທ ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສຄັ້ງນີ້ ແມ່ນການສະແດງການສະໜັບສະໜູນບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງ ຫວຽດນາມ ເພື່ອການພັດທະນາລວມ ແລະ ຍືນຍົງຂອງ ອາຊຽນ:
ທ່ານ ວິຊາວັດ ອິດສະຫຼະພັກດີ, ໄດ້ຕີລາຄາສູງຂໍ້ລິເລີ່ມໃນການເລືອກເຟັ້ນຫົວຂໍ້ “ສ້າງປະຊາຄົມອາຊຽນພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ, ຍືນຍົງ, ຖືປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງ” ເຊິ່ງພວມໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນປະຈຸບັນ, ໃນສະພາບການທີ່ໂລກຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບຫຼາຍສິ່ງທ້າທາຍ, ໃນນັ້ນມີທັງບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ. ຫວຽດນາມ ໄດ້ສະແດງບົດບາດພາທາງ, ນຳໜ້າ ເມື່ອເລືອກເອົາຫົວຂໍ້ທີ່ພວມໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນປະຈຸບັນ:
ເພື່ອຊອກຫາທິດທາງການພັດທະນາບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທີ່ພວມວາງອອກໃຫ້ ອາຊຽນ ໃນການຮັກສາບົດບາດເປັນໃຈກາງ, ປັບຕົວໃຫ້ເໝາະກັບບັນດາການປ່ຽນແປງຂອງພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ? ເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ ອາຊຽນ ສາມາດປັບຕົວໄດ້, ສ້າງຄວາມສົມດຸນ ແລະ ກົມກຽວໃນບັນດາຄວາມສົນໃຈຂອງບັນດາສະມາຊິກກໍ່ຄືລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ກັບບັນດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມມື? ເຮັດແນວໃດເພື່ອມີຄວາມສົນດຸນລະຫວ່າງວິວັດການປ່ຽນແປງໃໝ່, ພັດທະນາ ແລະ ການອະນຸລັກຮັກສາບັນດາຄຸນຄ່າຫຼັກແຫຼ່ງຂອງ ອາຊຽນ? ເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ ອາຊຽນ ທັງພັດທະນາໄວ, ສ້າງຄວາມວັດທະນາຖາວອນ ນັບມື້ນັບໃຫຍ່ ແລະ ທັງຮັບປະກັນໄດ້ລັກສະນະຍືນຍົງຂອງການພັດທະນາ, ປະຊາຊົນຢູ່ໃຈກາງໃນວິວັດການນັ້ນ? ຕາມທ່ານ ວິຊາວັດ ອິດສະຫຼະພັກດີ ແລ້ວ, ເພື່ອຕອບໄດ້ຄຳຖາມນັ້ນ, ກ່ອນອື່ນໝົດ, ອາຊຽນ ຕ້ອງມີຄວາມສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ແມ່ນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ:
ເມື່ອແບ່ງປັນກ່ຽວກັບບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມ, ການປະກອບສ່ວນລະອຽດຂອງ ຄະນະຜູ້ແທນ ໄທ ທີ່ເວທີປາໄສອະນາຄົດ ອາຊຽນ 2024, ທ່ານ ວິຊາວັດ ອິດສະຫຼະພັກດີ, ສະເໜີໃຫ້ ອາຊຽນ ຕ້ອງສ້າງພື້ນຖານຫຼັກແຫຼ່ງ, ຍືນຍົງ ນັບແຕ່ເວລານີ້:
ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ທ່ານ ວິຊາວັດ ອິດສະຫຼະພັກດີ, ກໍ່ເນັ້ນໜັກເຖິງການຊຸກຍູ້ຄວາມໝັ້ນຄົງຮອບດ້ານໃນສະພາບການທີ່ມີສິ່ງທ້າທາຍດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງທົ່ວໂລກ. ນັ້ນແມ່ນການຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງສຳຄັນເພື່ອຮັບປະກັນບົດບາດຂອງ ອາຊຽນ. ທ່ານ ວິຊາວັດ ອິດສະຫຼະພັກດີ, ເນັ້ນໜັກວ່າ: ໄທ ຍາມໃດກໍ່ສະໜັບສະໜູນບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງ ຫວຽດນາມ ເພື່ອການພັດທະນາລວມຂອງ ອາຊຽນ./.