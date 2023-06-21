Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ໄທ ປະກາດໝາກຜົນການເລືອກຕັ້ງຢ່າງເປັນທາງການ

ໃນບົດຄຳເຫັນເມື່ອວັນທີ 19 ມິຖຸນາ, ທ່ານ ສະແຫວງ ບຸນມີ ເລຂາທິການຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງໄທ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງບໍ່ສາມາດປະຕິບັດສຳເລັດການສືບສວນສອບສວນບັນດາການຮ້ອງຟ້ອງຕ່າງໆໃນເວລາ 60 ວັນ
ບັນດາຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໄປປ່ອນບັດໃນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດ (ພາບ:Thairath)

ວັນທີ 19 ມິຖຸນາ, ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງ ໄທ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາໝາກຜົນການເລືອກຕັ້ງ ແລະ ບັນຊີລາຍຊື່ ສະມາຊິກສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນ 500 ທ່ານ ໃນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 14 ພຶດສະພາຜ່ານມາ. ຕາມໝາກຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ, ພັກກ້າວໄກ ແມ່ນພັກໄດ້ຮັບໄຊຊະນະດ້ວຍຈຳນວນທີ່ນັ່ງຫຼາຍສຸດແມ່ນ 151 ທີ່ນັ່ງ, ຖັດມາແມ່ນພັກເພື່ອໄທ ດ້ວຍ 141 ທີ່ນັ່ງ. ພັກພູມໃຈ ໄທຢືນອັນດັບ 3 ດ້ວຍ 71 ທີ່ນັ່ງ, ໃນຂະນະທີ່ພັກພະລັງປະຊາຣັດ ຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປຣະວິດ ວົງສຸວັນ ແລະ ພັກລວມໄທ ສ້າງຊາດ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປຣາຢຸດ ຈັນໂອຊາ ຢຶນອັນດັບທີ 4, ທີ 5 ດ້ວຍ 40 ແລະ 36 ທີ່ນັ່ງຕາມລຳດັບ.

ໃນບົດຄຳເຫັນເມື່ອວັນທີ 19 ມິຖຸນາ, ທ່ານ ສະແຫວງ ບຸນມີ ເລຂາທິການຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງໄທ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງບໍ່ສາມາດປະຕິບັດສຳເລັດການສືບສວນສອບສວນບັນດາການຮ້ອງຟ້ອງຕ່າງໆໃນເວລາ 60 ວັນ, ດັ່ງນັ້ນອົງການນີ້ຕັດສິນໃຈຮັບຮອງເອົາບັນດາໝາກຜົນການເລືອກຕັ້ງນີ້ຢ່າງເປັນທາງການ. ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງໄທ ຈະສືບຕໍ່ສືບສວນສອບສວນທຸກໆຂໍ້ກ່າວຟ້ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນດາສະມາຊິກສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງພາຍໃນເວລາ 1 ປີຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຟານວັນຢາງ ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບປະທານາທິບໍດີ ອິນເດຍ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຟານວັນຢາງ ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບປະທານາທິບໍດີ ອິນເດຍ

ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຖືການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານກັບ ອິນເດຍ ເປັນສຳຄັນ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top