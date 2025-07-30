ຂ່າວສານ
ໄທ, ກຳປູເຈຍ ເຫັນດີຢຸດຕິການປະທະກັນ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍທະຫານຢູ່ຊາຍແດນ
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ບັນດາຜູ້ບັນຊາການກຳລັງທະຫານຢູ່ເຂດຊາຍແດນຈຸດສຸມ ບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງປະຕິບັດຄຳສັ່ງຢຸດຕິການປະທະກັນ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍທະຫານ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃນຈຸດເວລາກ່ອນດຳເນີນກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຊາຍແດນລວມ (GBC) ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະດຳເນີນໃນວັນທີ 04 ສິງຫາ ຈະມາເຖິງ.
ເມື່ອປະກາດໝາກຜົນຂອງການປຶກສາຫາລືດ້ານການທະຫານ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນເວລາ 10 ໂມງເຊົ້າຂອງວັນທີ 29 ກໍລະກົດ, ທ່ານ ພົນຈັດຕະວາ Vinthai Suwaree ໂຄສົກຂອງ RTA ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັນດາການປຶກສາຫາລືແບບເຊິ່ງໜ້າ ແລະ ທາງໄກລະຫວ່າງ 2 ຝ່າຍບັນລຸໄດ້ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມລະງັບການເຄື່ອນຍ້າຍທະຫານເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສົງໄສ ແລະ ຮັກສາສະຖຽນລະພາບໃນເວລາລໍຖ້າກອງປະຊຸມຂອງ GBC; ຜູ້ບັນຊາການຢູ່ທຸກຂັ້ນມີສິດຕິດຕໍ່ໂດຍກົງໃນກໍລະນີສຸກເສີນ. 2 ຝ່າຍເຫັນດີສ້າງກຸ່ມປະສານງານລວມ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາຮີບດ່ວນ, ສະກັດກັ້ນການເກີດເຫດຮ້າຍຕ່າງໆ.