Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ໄຊຊະນະ “ຮ່າໂນ້ຍ - ດ້ຽນບຽນຝູ ທາງອາກາດປີ 1972” - ກຳລັງແຮງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຂະໜາດຍຸກສະໄໝ

ກອງປະຊຸມສຳມະນາຄັ້ງນີ້ເປັນການຢັ້ງຢືນອີກເທື່ອໜຶ່ງກ່ຽວກັບວິໄສທັດຍຸດທະສາດ, ແຜນນະໂຍບາຍນຳພາຖືກຕ້ອງ, ສະຫຼາດສ່ອງໄສ, ຄວາມສາມາດບໍລິຫານສົງຄາມທີ່ປີຊາສາມາດ...
  ກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ໄຊຊະນະ “ຮ່າໂນ້ຍ - ດ້ຽນບຽນຝູ ທາງອາກາດປີ 1972”  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ເປັນປະທານ, ສົມທົບກັບຄະນະໂຄສະນາສຶກສາສູນກາງພັກ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ ແລະ ນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ, ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ໄຊຊະນະ “ຮ່າໂນ້ຍ - ດ້ຽນບຽນຝູ ທາງອາກາດປີ 1972” - ກຳລັງແຮງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຂະໜາດຍຸກສະໄໝ”. ດ້ວຍກ່ວາ 130 ບົດລາຍງານ ແລະ ບົດປະກອບຄວາມເຫັນເຂົ້າຮ່ວມ, ກອງປະຊຸມສຳມະນາຄັ້ງນີ້ເປັນການຢັ້ງຢືນອີກເທື່ອໜຶ່ງກ່ຽວກັບວິໄສທັດຍຸດທະສາດ, ແຜນນະໂຍບາຍນຳພາຖືກຕ້ອງ, ສະຫຼາດສ່ອງໄສ, ຄວາມສາມາດບໍລິຫານສົງຄາມທີ່ປີຊາສາມາດ, ໄຫວພິບ, ສະດຸ້ງໄວຂອງສູນກາງພັກ, ຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ເມື່ອຕັດສິນໃຈເປີດບັ້ນຮົບປ້ອງກັນອາກາດ ຮ່າໂນ້ຍ - ຫາຍຟ່ອງ. ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນຂະໜາດ ແລະ ຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງເຫດການ. ພົນເອກ ເລືອງເກື່ອງ, ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ການເມືອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:

“ວິລະກຳໃນເຂດທ້ອງຟ້າ ຮ່າໂນ້ຍ ແມ່ນໝາກຜົນຂອງບັ້ນຮົບປ້ອງກັນອາກາດ ຮ່າໂນ້ຍ - ຫາຍຟ່ອງ, ເຮັດໃຫ້ແຜນບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດຂະໜາດ ໃຫຍ່ສຸດຖືກປະລາໄຊນັບແຕ່ພາຍຫຼັງສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2, ບັງຄັບໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງ ອາເມລິກາ ຕ້ອງຢຸດຕິການຖິ້ມລະເບີດ ທຳລາຍພາກເໜືອ, ເຊັນສັນຍາປາຣີ ກ່ຽວກັບການຢຸດຕິສົງຄາມ, ສ້າງສັນຕິພາບຢູ່ ຫວຽດນາມ ຄືນໃໝ່, ຖອນທະຫານທັງໝົດ ກັບຄືນປະເທດ, ສ້າງບາດລ້ຽວປະຫວັດສາດເພື່ອໃຫ້ທະຫານ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ນຳພາລະກິດຕໍ່ສູ້ກູ້ຊາດຕ້ານ ອາເມລິກາ ກ້າວໄປສູ່ໄຊຊະນະຢ່າງສົມບູນ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ ສ​ປ​ຊ ກ່ຽວ​ກັບ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ທະ​ເລ 1982 ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ປະ​ຫວ​ັດ​ສາດ​ສຳ​ລັບມວນ​ມະ​ນຸດ

ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ ສ​ປ​ຊ ກ່ຽວ​ກັບ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ທະ​ເລ 1982 ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ປະ​ຫວ​ັດ​ສາດ​ສຳ​ລັບມວນ​ມະ​ນຸດ

ວັນທີ 8 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານ ສປຊ, ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ, ທ່ານ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເຊັນສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລປີ 1982 (UNCLOS) ຄົບຮອບ 40 ປີ ຢ່າງເປັນທາງການ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top