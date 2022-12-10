ຂ່າວສານ
ໄຊຊະນະ “ຮ່າໂນ້ຍ - ດ້ຽນບຽນຝູ ທາງອາກາດປີ 1972” - ກຳລັງແຮງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຂະໜາດຍຸກສະໄໝ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ເປັນປະທານ, ສົມທົບກັບຄະນະໂຄສະນາສຶກສາສູນກາງພັກ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ ແລະ ນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ, ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ໄຊຊະນະ “ຮ່າໂນ້ຍ - ດ້ຽນບຽນຝູ ທາງອາກາດປີ 1972” - ກຳລັງແຮງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຂະໜາດຍຸກສະໄໝ”. ດ້ວຍກ່ວາ 130 ບົດລາຍງານ ແລະ ບົດປະກອບຄວາມເຫັນເຂົ້າຮ່ວມ, ກອງປະຊຸມສຳມະນາຄັ້ງນີ້ເປັນການຢັ້ງຢືນອີກເທື່ອໜຶ່ງກ່ຽວກັບວິໄສທັດຍຸດທະສາດ, ແຜນນະໂຍບາຍນຳພາຖືກຕ້ອງ, ສະຫຼາດສ່ອງໄສ, ຄວາມສາມາດບໍລິຫານສົງຄາມທີ່ປີຊາສາມາດ, ໄຫວພິບ, ສະດຸ້ງໄວຂອງສູນກາງພັກ, ຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ເມື່ອຕັດສິນໃຈເປີດບັ້ນຮົບປ້ອງກັນອາກາດ ຮ່າໂນ້ຍ - ຫາຍຟ່ອງ. ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນຂະໜາດ ແລະ ຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງເຫດການ. ພົນເອກ ເລືອງເກື່ອງ, ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ການເມືອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ວິລະກຳໃນເຂດທ້ອງຟ້າ ຮ່າໂນ້ຍ ແມ່ນໝາກຜົນຂອງບັ້ນຮົບປ້ອງກັນອາກາດ ຮ່າໂນ້ຍ - ຫາຍຟ່ອງ, ເຮັດໃຫ້ແຜນບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດຂະໜາດ ໃຫຍ່ສຸດຖືກປະລາໄຊນັບແຕ່ພາຍຫຼັງສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2, ບັງຄັບໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງ ອາເມລິກາ ຕ້ອງຢຸດຕິການຖິ້ມລະເບີດ ທຳລາຍພາກເໜືອ, ເຊັນສັນຍາປາຣີ ກ່ຽວກັບການຢຸດຕິສົງຄາມ, ສ້າງສັນຕິພາບຢູ່ ຫວຽດນາມ ຄືນໃໝ່, ຖອນທະຫານທັງໝົດ ກັບຄືນປະເທດ, ສ້າງບາດລ້ຽວປະຫວັດສາດເພື່ອໃຫ້ທະຫານ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ນຳພາລະກິດຕໍ່ສູ້ກູ້ຊາດຕ້ານ ອາເມລິກາ ກ້າວໄປສູ່ໄຊຊະນະຢ່າງສົມບູນ”.