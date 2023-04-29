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ຂ່າວສານ

ໄຂ Festival ອາ​ຊີບ​ຫັດ​ຖະ​ກຳ ເຫ້ວ

Festival ຍັງມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກສິລະປະການ 37 ຄົນ ມາຈາກ 6 ນະຄອນຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ເຊິ່ງມີການພົວພັນແຮກສ່ຽວ, ຮ່ວມມືກັບນະຄອນເຫ້ວ.
ທ່ານ ຫວໍເລເຍິດ ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ເຫ້ວ ກ່າວຄຳເຫັນໄຂ Festival (ພາບ: toquoc.vn)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 28 ເມສາ, Festival ອາຊີບຫັດຖະກຳ ເຫ້ວ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນເຫ້ວ. Festival ອາຊີບຫັດຖະກຳ ເຫ້ວ ປີນີ້ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກສິລະປະການປະຊາຊົນ, ນັກສິລະປະການດີເດັ່ນ, ສີມືຄຳກ່າວ3 50 ຄົນທີ່ມາຈາກ ໝູ່ບ້ານອາຊີບ, ພື້ນຖານອາຊີທີ່ມີຊື່ສຽງ 69 ແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດ. Festival ຍັງມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກສິລະປະການ 37 ຄົນ ມາຈາກ 6 ນະຄອນຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ເຊິ່ງມີການພົວພັນແຮກສ່ຽວ, ຮ່ວມມືກັບນະຄອນເຫ້ວ. ກ່າວຄຳເຫັນໄຂ Festival, ທ່ານ ຫວໍເລເຍິດ ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ເຫ້ວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

Festival ຄັ້ງນີ້, ບັນດານັກສິລະປະການ, ນັກສິລະປິນ, ນັກຄົ້ນຄ້ວາ, ອົງການຈັດຕັ້ງ, ສ່ວນບຸກຄົນ ທັງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຮັກສາ, ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າອາຊີບຫັດຖະກຳ, ພ້ອມກັນນັ້ນແມ່ນບັນດາເຫດການ, ໂຄງການວັດທະນະທຳສະແດງສິລະປະທີ່ພົ້ນເດັ່ນ, ມີຫຼາກຫຼາຍສີສັນ ເຊິ່ງຈະປະກອບສ່ວນຍູ້ແຮງການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການຄ້າ, ການທ່ອງທ່ຽວໃນບໍລິເວນແຂວງ, ສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນເຄື່ອງໝາຍເຫ້ວ, ນະຄອນ Festival ທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິ​ທີ​ໄຫວ້​ບູ​ຊາ​ເຈົ້າ​ຊີ​ວິດ ຮຸ່ງ ໄດ້ ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່ຫຼາຍ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ

ພິ​ທີ​ໄຫວ້​ບູ​ຊາ​ເຈົ້າ​ຊີ​ວິດ ຮຸ່ງ ໄດ້ ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່ຫຼາຍ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ

ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 29 ເມສາ ການນຳນະຄອນ ໄດ້ຈັດພິທີໄຫວ້ບູຊາເຈົ້າຊີວິດຮຸ່ງ ຢູ່ອະນຸສາວະລີ ເຈົ້າຊີວິດຮຸ່ງຢູ່ ສວນສາທາລະນະ ປະຫວັດສາດ - ວັດທະນະທຳ ຊົນຊາດນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ.
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