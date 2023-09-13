Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ໄຂ “Festival ຜະລິດຕະພັນກະເສດ ຫວຽດນາມ ຫວິງລອງ ປິ 2023”

Festival ແມ່ນຂົວເຊື່ອມຕໍ່, ໜູນຊ່ວຍຕັ້ງໜ້າໃຫ້ແກ່ແຂວງ ຫວີງລອງ ເວົ້າສະເພາະ ແລະ ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດເວົ້າລວມໄດ້ແນະນຳ, ເຊີດຊູຄຸນຄ່າອາຊີບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ
Festival ຜະລິດຕະພັນກະເສດ ຫວຽດນາມ - ຫວິງລອງ ປີ 2023

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 11 ກັນຍາ, ຢູ່ນະຄອນ ຫວິງລອງ, ໄຂ “Festival ຜະລິດຕະພັນກະເສດ ຫວຽດນາມ - ຫວິງລອງ ປີ 2023”. Festival ຄັ້ງນີ້ມີຮ້ານວາງສະແດງກ່ວາ 300 ຮ້ານຂອງບັນດາວິສາຫະກິດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ.

Festival ແມ່ນຂົວເຊື່ອມຕໍ່, ໜູນຊ່ວຍຕັ້ງໜ້າໃຫ້ແກ່ແຂວງ ຫວີງລອງ ເວົ້າສະເພາະ ແລະ ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດເວົ້າລວມໄດ້ແນະນຳ, ເຊີດຊູຄຸນຄ່າອາຊີບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ພິເສດແມ່ນບັນດາຜົນສຳເລັດແຫ່ງການພັດທະນາຊົນນະບົດໃໝ່ຂອງບັນດາທ້ອງຖິ່ນໃນໄລຍະປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາງ ກາວຊວນທູເວີນ, ຮອງປະທານຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງ ສະມາຄົມຊາວກະສິກອນ ຫວຽດນາມ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

Festival ຜະລິດຕະພັນກະເສດ ຫວຽດນາມ - ຫວິງລອງ ປີ 2023 ແມ່ນໂອກາດສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ ຍູ້ແຮງການເຄື່ອນໄຫວສົ່ງເສີມການຄ້າ, ໂຄສະນາ, ແນະນຳ, ເຊື່ອມຕໍ່ຕະຫຼາດບໍລິໂພກອຸປະໂພກຜະລິດຕະພັນກະເສດທ້ອງຖິ່ນໃນຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ນີ້ກໍ່ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ຮັບຮູ້ໄດ້ເຖິງສິ່ງທ້າທາຍ, ຮີບເຮັ່ງຈັດສັນເຂດວັດຖຸດິບ, ລົງທະບຽນລະຫັດເຂດປູກ ແລະ ພາຊາວກະສິກອນ ມຸ່ງໄປເຖິງການປູກຝັງຕາມທິດຍືນຍົງ, ຕອບສະໜອງບັນດາມາດຖານການສົ່ງອອກທີ່ນັບມື້ນັບສູງ”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ - ​ໂມ​ຊຳ​ບິກ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນຫຼາຍ​ຂົງ​ເຂດ

ຫວຽດ​ນາມ - ​ໂມ​ຊຳ​ບິກ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນຫຼາຍ​ຂົງ​ເຂດ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ສາທາລະນະລັດ ໂມຊຳບິກຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ກັນຍາ (ເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ທີ່ນະຄອນຫຼວງມາປູໂຕ, ທ່ານ ນາງ ຫວໍທິແອັ້ງຊ໋ວນ ຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ພົບປະກັບ ປະທານແນວໂຮມປົດປ່ອຍ ໂມຊຳບິກ (FRELIMOO), ປະທານາທິບໍດີ ໂມຊຳບິກ ທ່ານ Filipe Nyusi.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top