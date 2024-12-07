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ຂ່າວສານ

ໄຂ Festival ດອກ​ໄມ້​ດາ​ລາດ ຄັ້ງ​ທີ 10 ປີ 2024

ນີ້ແມ່ນວັນບຸນເອກະລັກສະເພາະຂອງນະຄອນ ດ່າລາດ, ນະຄອນທີ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ໃນຂົງເຂດດົນຕີຂອງ UNESCO ແລະ ແມ່ນນະຄອນຂຶ້ນກັບ ກຸ່ມ 5 ນະຄອນ Festival ທີ່ໜ້າປະທັບໃຈຂອງ ອາຊີ.
ພິທີໄຂ Festival ດອກໄມ້ດາລາດຄັ້ງທີ 10 ປີ 2024. (ພາບ: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Festival ດອກໄມ້ດາລາດຄັ້ງທີ 10 ປີ 2024 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ດ່າລາດ - ວົງ ດົນຕີປະສານສຽງແຫ່ງສີສັນ” ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 5 ທັນວາ ຢູ່ສະໜາມຫຼວງ ເລິມວຽນ. ນີ້ແມ່ນວັນບຸນເອກະລັກສະເພາະຂອງນະຄອນ ດ່າລາດ, ນະຄອນທີ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ໃນຂົງເຂດດົນຕີຂອງ  UNESCO ແລະ ແມ່ນນະຄອນຂຶ້ນກັບ ກຸ່ມ 5 ນະຄອນ Festival ທີ່ໜ້າປະທັບໃຈຂອງ ອາຊີ. ກ່າວຄຳເຫັນໄຂ Festival, ທ່ານ ເຈິ່ນຮົ່ງທາຍ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງເລິມດົງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:

ຜ່ານດອກໄມ້ ແລະ ດົນຕີ ເພື່ອເວົ້າເຖິງ ຄວາມໃນໃຈຂອງຊາວເລິມດົງ ໄດ້ຜ່ານຜາບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍ, ມີຄວາມເມົາມົວອຸທິດສ່ວນ, ເພື່ອໃຫ້ດອກໄມ້ດ່າລາດບໍ່ພຽງແຕ່ນຳມາເຊິ່ງມູນຄ່າທາງດ້ານເສດຖະກິດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນສັນຍາລັກກຳລັງແຮງຂອງ 47 ຊົນເຜົ່າອ້າຍນ້ອງ ທີ່ມີຄວາມໝັ້ນແກ່ນໃນອະດີດຕະການ, ມີຄຸນວຸດທິໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ມີຄວາມມຸ່ງຫວັງບືນຕົວຂຶ້ນພ້ອມກັບສັງກາດໃໝ່ “ສັງກາດບືນຕົວຂຶ້ນຂອງຊາດຫວຽດນາມ”.

ເຂົ້າຮ່ວມເຫດການ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫງວຽນຮ່ວາບິ່ງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງ ບັນດາຜົນສຳເລັດໂດຍນະຄອນດ່າລາດ ບັນລຸໄດ້ ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ພ້ອມທັງ, ໃສ່ໃຈວ່າໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທາງແຂວງຕ້ອງສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງວຽກງານປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງເຕັກໂນໂລຢີໃນການຜະລິດ, ການຄັດເລືອກ, ປູກ  ແລະ ນຳເຂົ້າແນວພັນດອກໄມ້ທີ່ດີ, ມີມູນຄ່າສູງ, ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດເພື່ອຍົກສູງກຳລັງແກ້ງແຍ້ງ ແລະ ພັດທະນາຂະແໜງດອກໄມ້ແບບຍືນຍົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອົງການຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການຮ່ວມມື ເອີລົບ ແຕ່ງຕັ້ງ ອະດີດລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຕວກກີ ເປັນເລຂານຸການໃຫຍ່

ອົງການຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການຮ່ວມມື ເອີລົບ ແຕ່ງຕັ້ງ ອະດີດລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຕວກກີ ເປັນເລຂານຸການໃຫຍ່

OSCE ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງແຕ່ປີ 1975 ແມ່ນອົງການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ລວມມີ 57 ປະເທດສະມາຊິກ ແຕ່ ເອີລົບ, ອາຊີເຫນືອ - ອາຊີກາງ ຕະຫລອດຮອດ ອາເມລິກາເຫນືອ ມີສຳນັກງານຢູ່ ວຽນ ປະເທດ ອົດຕາລິດ.
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