ຂ່າວສານ ໄຂ AMM59: ໂລ່ຂອງ ອາຊຽນໃນໂລກ “ເຕັມໄປດ້ວຍການຜັນແປ, ຂາດສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຄາດຄະເນໄດ້ຍາກ” 21/07/2026 ກຳລັງແຮງ ແລະ ຄວາມສາມາດຟື້ນຟູນອນໃນການຮ່ວມມື. ການກະທຳພ້ອມກັນແມ່ນໂລ່ເພື່ອໃຫ້ ອາຊຽນ ຕ້ານຄືນຄວາມກົດດັນໃນໂລກ ເຕັມໄປດ້ວຍການຜັນແປ, ຂາດສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຄາດຄະເນໄດ້ຍາກ”. ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນຄັ້ງທີ 59 (AMM) (ພາບ: VNA) ກຳລັງແຮງ ແລະ ຄວາມສາມາດຟື້ນຟູນອນໃນການຮ່ວມມື. ການກະທຳພ້ອມກັນແມ່ນໂລ່ເພື່ອໃຫ້ ອາຊຽນ ຕ້ານຄືນຄວາມກົດດັນໃນໂລກ ເຕັມໄປດ້ວຍການຜັນແປ, ຂາດສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຄາດຄະເນໄດ້ຍາກ”.ນີ້ແມ່ນການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານ Theresa Lazaro ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຟີລິບປິນ ໃນພິທີໄຂກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 59 (AMM) ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ກໍລະກົດ, ຢູ່ ມານີລາ, ຟີລິບປິນ. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ດັ່ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າ ອາຊຽນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະ SOM ອາຊຽນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາກອງປະຊຸມ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)