Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ໄຂ “ສັບປະດາວັດທະນະທຳ, ທ່ອງທ່ຽວ - ງານມະໂຫລານອາຫານການກິນທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ”

ໃນຂອບເຂດເຫດການ, ມີຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວອຸດົມສົມບູນ, ພົ້ນເດັ່ນໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນ
(ພິທີໄຂສັບປະດາ)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 21 ພະຈິກ, ຢູ່ແຂວງ ຈ່າວິງ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ຈ່າວິງ ໄດ້ຈັດພິທີໄຂ “ສັບປະດາວັດທະນະທຳ, ທ່ອງທ່ຽວ - ງານມະໂຫລານອາຫານການກິນທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ຕິດພັນກັບງານບຸນ Ok om bok ແຂວງ ຈ່າວິງ ປີ 2023”. ນີ້ແມ່ນເຫດການເພື່ອໂຄສະນາຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ພ້ອມທັງເສີມຂະຫຍາຍ, ອະນຸລັກຮັກສາຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳເຜົ່າ ຂະແມ.

ໃນຂອບເຂດເຫດການ, ມີຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວອຸດົມສົມບູນ, ພົ້ນເດັ່ນໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນ, ຄື: ເຂດວາງສະແດງເຂົ້າໜົມພື້ນເມືອງ ແລະ ອາຫານການກິນທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ; ຈັດງານຕະຫຼາດນັດສົ່ງເສີມການຄ້າ, ຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກຳຊົນນະບົດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນ (OCOP); ວາງສະແດງບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງຊາວເຜົ່າ ຂະແມ… ທ່ານ ເລແທັງບິ່ງ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ຈ່າວິງ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ສັບປະດາວັດທະນະທຳ, ທ່ອງທ່ຽວ, ງານມະໂຫລານອາການການກິນທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ຕິດພັນກັບງານບຸນ Ok om bok ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ປະກອບສ່ວນອະນຸລັກຮັກສາ, ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍເວົ້າລວມ, ຊາວເຜົ່າ ຂະແມ ໃນບໍລິເວນແຂວງເວົ້າສະເພາະ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ນີ້ກໍ່ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດໄດ້ພົບປະ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນການເຄື່ອນໄຫວຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນ”.

ສັບປະດານີ້ຈະຈັດຂຶ້ນຮອດວັນທີ 27 ພະຈິກ ຈຶ່ງຈະອັດລົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມຜູ້ປະຈຳການຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງກ່ຽວກັບວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ຫຼາດບັງຫຼວງ, ສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້

ກອງປະຊຸມຜູ້ປະຈຳການຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງກ່ຽວກັບວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ຫຼາດບັງຫຼວງ, ສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງວຽກງານຕໍ່ສູ້, ປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ຫຼາດບັງຫຼວງ, ສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້, ແມ່ນຕ້ອງສືບຕໍ່ປະຕິບັດຢ່າງຍາວນານ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top