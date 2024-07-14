ຂ່າວສານ
ໄຂ ວັນບຸນດອກບົວຢູ່ຮ່າໂນ້ຍດ້ວຍຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວທີ່ດູດດື່ມ
“ວັນບຸນດອກບົວຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ແນະນຳຜະລິດຕະພັນ OCOP ຕິດພັນກັບວັດທະນະທຳບັນດາແຂວງເຂດພູສູງທາງທິດເໜືອ” ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 12 ກໍລະກົດ, ຢູ່ສະຖານທີ່ວັດທະນະທຳປະດິດຄິດສ້າງ ໄຕໂຮ່, ຖະໜົນ ລາກລອກກວນ, ຮ່າໂນ້ຍ. ໂດຍໄດ້ດຳເນີນແຕ່ປັດຈຸບັນ ຮອດວັນທີ 16 ກໍລະກົດ, ວັນບຸນໄດ້ໄຂຂຶ້ນດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວ, ລາຍການສະແດງສິລະປະທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ນຳມາເຊິ່ງການລົງພຶດຕິກຳຕົວຈິງທີ່ເປັນໜ້າຈັບໃຈໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວ. ກ່າວຄຳເຫັນໄຂວັນບຸນ, ທ່ານ ຫງວຽນແທັ້ງກວຽນ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ ພວມສຸມໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍຕົ້ນດອກບົວຄືສ່ວນໜຶ່ງໃນຍຸດທະສາດສ້າງໂຄງປະກອບຂະແໜງກະສິກຳຕິດພັນກັບການພັດທະນາກະສິກຳເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວຄືນໃໝ່. ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເນື້ອໃນສຳຄັນໃນການຫັນປ່ຽນຜົນລະປູກ ແລະ ສັດລ້ຽງ ເພື່ອປັບໃຫ້ເໝາະສົມກັບວິວັດການຫັນເປັນຕົວເມືອງ ແລະ ກໍ່ສ້າງຕົວເມືອງທີ່ມີລະບົບນິເວດແບບຍືນຍົງ.
ໃນລາຍການ, ຄະນະຈັດຕັ້ງ ຈະມອບລາງວັນໃນການແຂ່ງຂັນພາບຖ່າຍ “ນາງງາມເສື້ອຍາວ ແລະ ດອກບົວ; ມອບສອງລະດັບສະຖິຕິນັ້ນແມ່ນ ຈຳນວນຜູ້ນຸ່ງຊຸດເສື້ອຍາວທີ່ເປັນມູນເຊື້ອມີລວດລາຍ ດອກບົວຫຼາຍທີ່ສຸດ ຫວຽດນາມ” (1000 ຄົນ) ແລະ ລະດັບສະຖິຕິກ່ຽວກັບຈຳນວນຜູ້ຖີບລົດຖີບຢູ່ ໜອງ ໂຮ່ໄຕ ຫຼາຍທີ່ສຸດ ຫວຽດນາມ (7000 ຄົນ). ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ໄດ້ດຳເນີນເຫດການແນະນຳຜະລິດຕະພັນ OCOP ຕິດພັນກັບວັດນະທະທຳ ບັນດາແຂວງເຂດພູສູງທາງພາກເໜືອ ດ້ວຍຮ້ານວາງສະແດງກ່ວາ 100 ຮ້ານທີ່ມາຈາກ 33 ແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດ.