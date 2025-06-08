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ຂ່າວສານ

ໄຂ​​​ຄ່ຳ​ຄືນ​ວັນ​ບຸນ​ຊຸດ​ເສື້ອ​ຍາວ​ເຫວ້ ປີ 2025

ໂດຍໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 5 – 15 ມິຖຸນາ, ສັບປະດາຊຸດເສື້ອຍາວວົງຄະນະຍາດເຫວ້ 2025 ລວມມີຫຼາຍກິດຈະກຳພົ້ນເດັ່ນ, ເຊັ່ນ: ຖີບລົດເພື່ອຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ; ວິວັດທະນາການ “ຫວນຄືນມູນເຊື້ອຊຸດເສື້ອຍາວ”; ການວາງສະແດງອາຊີບຕັດຫຍິບເສື້ອຍາວທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ; ລາຍການສະແດງສິລະປະ…
ຄ່ຳຄືນວັນບຸນຊຸດເສື້ອຍາວໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊົມຫວນຄືນໄລຍະປະຫວັດສາດຂອງຊຸດເສື້ອຍາວ ແຕ່ປາງກ່ອນມາຮອດປັດຈຸບັນ

ງານບຸນຊຸດເສື້ອຍາວເຫວ້ປີ 2025 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ກະແສປະຫວັດສາດ ແລະ ຄວາມງາມຕະຫຼອດການ” - ເຊິ່ງເປັນເຫດການທຳອິດຂອງສັບປະດາຊຸດເສື້ອຍາວວົງຄະນະຍາດເຫວ້ປີ 2025 ເຊິ່ງຖືກໄຂຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 06 ມິຖຸນາ, ຢູ່ວັງ ອານດິ້ງ, ນະຄອນເຫວ້. ຄ່ຳຄືນວັນບຸນຊຸດເສື້ອຍາວໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊົມຫວນຄືນໄລຍະປະຫວັດສາດຂອງຊຸດເສື້ອຍາວ ແຕ່ປາງກ່ອນມາຮອດປັດຈຸບັນ, ດ້ວຍບັນດາຊຸດເສື້ອຍາວທີ່ເປັນເອກະລັກ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍມູນເຊື້ອ ຫຼືບັນດາຊຸດເສື້ອຍາວມີການອອກແບບໃໝ່ຂອງນັກອອກແບບຫຼາຍຄົນ…

ຈຸດພົ້ນເດັ່ນຂອງຄ່ຳຄືນວັນບຸນຊຸດເສື້ອຍາວແມ່ນການແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ ອາຊີຕາເວັນອອກ - ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ຊຸດເສື້ອຍາວ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກວດພ້ອມກັບຊຸດອາພອນຈຳຊາດຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ຈີນ ສະແດງຄວາມງາມ. ໂດຍໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 5 – 15 ມິຖຸນາ, ສັບປະດາຊຸດເສື້ອຍາວວົງຄະນະຍາດເຫວ້ 2025 ລວມມີຫຼາຍກິດຈະກຳພົ້ນເດັ່ນ, ເຊັ່ນ: ຖີບລົດເພື່ອຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ; ວິວັດທະນາການ “ຫວນຄືນມູນເຊື້ອຊຸດເສື້ອຍາວ”; ການວາງສະແດງອາຊີບຕັດຫຍິບເສື້ອຍາວທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ; ລາຍການສະແດງສິລະປະ… ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນເຫດການເຊີດຊູໜຶ່ງສັນຍາລັກວັດທະນະທຳເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນໂອກາດເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງປະເພນີກັບທັນສະໄໝ; ລະຫວ່າງ ເຫວ້ກັບໂລກ; ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການຢັ້ງຢືນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ “ເຫວ້ - ເມືອງຫຼວງເຊື້ອຍາວ ຫວຽດນາມ” ອີກດ້ວຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ​ສັບ​ປະ​ດາ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ, ກິ​ລາ ແລະ ທ່ອງ​ທ່ຽວ ກວາງ​ນາມ ປີ 2025

ໄຂ​ສັບ​ປະ​ດາ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ, ກິ​ລາ ແລະ ທ່ອງ​ທ່ຽວ ກວາງ​ນາມ ປີ 2025

ເຫດການເພື່ອແນໃສ່ສ້າງບັນດາຜະລິດຕະພັນວັດທະນະທຳ, ທ່ອງທ່ຽວໃໝ່, ດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວທັງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດມາ ກວາງນາມ ໃນປີ 2025 ແລະ ຊຸມປີຕໍ່ໄປ.
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