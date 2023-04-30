ຂ່າວສານ
ໄຂງານບຸນຕ່າງໆຢູ່ບັນດາແຂວງນະຄອນຂອງ ຫວຽດນາມ
ຢູ່ເຂດການບໍລິການການທ່ອງທ່ຽວ ເກືອຫວຽດ, ເມືອງຢໍລິນ, ແຂວງກວາງຈິ, ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນທີ 28 ເມສາ, ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການ ປຊຊ ແຂວງກວາງຈີ້ ໄດ້ໄຂງານບຸນວັດທະນະທຳ-ອາຫານຫານກິນ ຫວຽດນາມ ປີ 2023 ດ້ວຍຫົວເລື່ອງ “ຈິດວິນຍານຂອງຊາດ-ລົດຊາດແຫ່ງບ້ານເກີດເມືອງນອນ”. ທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານ ດ່ວານວັນຫວຽດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ປີ 2022, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການເຊດຊູຈາກລາງວັນອາຫານການກິນໂລກ (World Culinary Awards) ວ່າແມ່ນມີອາຫານທີ່ແຊບທີ່ສຸດຢູ່ ອາຊີ. ອາຫານຂອງ ຫວຽດນາມ ສົມເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ. ເລື່ອງຈັດງານບຸນ ວັດທະນະທຳ-ອາຫານຫານກິນ ຫວຽດນາມ ປີ 2023 ຢູ່ ກວາງຈິ້ ຈະເປີດທິດເດີນໃໝ່ ໃນການດູດດື່ມໃຈແຂກທ່ອງທ່ຽວ ມາທ່ຽວຊົມ ກວາງຈີ້ ເວົ້າສະເພາະ ແລະ ເຂດເໜືອທາງພາກກາງ ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ.
ດ້ວຍຫົວເລື່ອງ “ເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ອະນຸລັກຮັກສາຄຸນຄ່າຂອງເຂົ້າໜົມພື້ນເມືອງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ”, ງານບຸນເຂົ້າໜົມພື້ນເມືອງພາກໃຕ້ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 28 ເມສາ ຢູ່ແຂວງ ເກີນເທີ ຊື່ງມີ 300 ຮ້ານວາງສະແດງ, ແນະນຳບັນດາຊະນິດເຂົ້າໜົມພື້ນເມືອງ, ອາຫານພິເສດສະເພາະຂອງຫຼາຍເຂດພາກ, ຮ້ານວາງສະແດງເຄື່ອງສິລະປະຫັດຖະກຳ… ສ່ວນຢູ່ນະຄອນ ກາວແລັ້ງ, ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນດຽວກັນ, ຄະນະກຳມະການ ປຊຊ ແຂວງ ດົ່ງທາບ ກໍ່ໄດ້ໄຂງານບຸນໝາກມ່ວງ ດົ່ງທາບ ປີ 2023 ເຊັ່ນດຽວກັນ.