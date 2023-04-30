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ຂ່າວສານ

ໄຂ​​ງານ​ບຸນ​​ຕ່າງໆຢູ່​ບັນ​ດາ​ແຂວງ​ນະ​ຄອນ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 28 ເມສາ, ຢູ່ເຂດປູ່ສະນີຍະສະຖານແຫ່ງງຊາດພິເສດຄຸ້ມເມືອງເກົ່າ ຮວາລື ແຂວງນິງບິ່ງ, ໄດ້ຈັດໃຫ້ມີລາຍການສະແດງສິລະປະ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 1055 ປີ ແຫ່ງລັດ ດ້າຍໂກຫວຽດ ແລະ ໄຂງານບຸນ ຮວາລື 2023.
ການສະແດງອາຫານທີ່ງານບຸນວັດທະນະທຳ-ອາຫານຫານກິນ ຫວຽດນາມ ປີ 2023 (ພາບ: VOV)

ຢູ່ເຂດການບໍລິການການທ່ອງທ່ຽວ ເກືອຫວຽດ, ເມືອງຢໍລິນ, ແຂວງກວາງຈິ, ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນທີ 28 ເມສາ, ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການ ປຊຊ ແຂວງກວາງຈີ້ ໄດ້ໄຂງານບຸນວັດທະນະທຳ-ອາຫານຫານກິນ ຫວຽດນາມ ປີ 2023 ດ້ວຍຫົວເລື່ອງ “ຈິດວິນຍານຂອງຊາດ-ລົດຊາດແຫ່ງບ້ານເກີດເມືອງນອນ”. ທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານ ດ່ວານວັນຫວຽດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ປີ 2022, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການເຊດຊູຈາກລາງວັນອາຫານການກິນໂລກ (World Culinary Awards) ວ່າແມ່ນມີອາຫານທີ່ແຊບທີ່ສຸດຢູ່ ອາຊີ. ອາຫານຂອງ ຫວຽດນາມ ສົມເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ. ເລື່ອງຈັດງານບຸນ ວັດທະນະທຳ-ອາຫານຫານກິນ ຫວຽດນາມ ປີ 2023 ຢູ່ ກວາງຈິ້ ຈະເປີດທິດເດີນໃໝ່ ໃນການດູດດື່ມໃຈແຂກທ່ອງທ່ຽວ ມາທ່ຽວຊົມ ກວາງຈີ້ ເວົ້າສະເພາະ ແລະ ເຂດເໜືອທາງພາກກາງ ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ.

ດ້ວຍຫົວເລື່ອງ “ເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ອະນຸລັກຮັກສາຄຸນຄ່າຂອງເຂົ້າໜົມພື້ນເມືອງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ”, ງານບຸນເຂົ້າໜົມພື້ນເມືອງພາກໃຕ້ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 28 ເມສາ ຢູ່ແຂວງ ເກີນເທີ ຊື່ງມີ 300 ຮ້ານວາງສະແດງ, ແນະນຳບັນດາຊະນິດເຂົ້າໜົມພື້ນເມືອງ, ອາຫານພິເສດສະເພາະຂອງຫຼາຍເຂດພາກ, ຮ້ານວາງສະແດງເຄື່ອງສິລະປະຫັດຖະກຳ… ສ່ວນຢູ່ນະຄອນ ກາວແລັ້ງ,  ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນດຽວກັນ, ຄະນະກຳມະການ ປຊຊ ແຂວງ ດົ່ງທາບ ກໍ່ໄດ້ໄຂງານບຸນໝາກມ່ວງ ດົ່ງທາບ ປີ 2023 ເຊັ່ນດຽວກັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ​ປ​ຊ ແລະ ຕວກ​ກີ ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ທັນ​ຍາ​ຫານ​ທະ​ເລ​ດຳ

ສ​ປ​ຊ ແລະ ຕວກ​ກີ ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ທັນ​ຍາ​ຫານ​ທະ​ເລ​ດຳ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ ສປຊ Antonio Guterres ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍສະບັບໜຶ່ງ ໄປຍັງປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ເພື່ອເຕື້ອງເຖິງບັນດາແນວຄວາມຄິດ ກ່ຽວກັບວິທີການປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງທັນຍາຫານ.
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