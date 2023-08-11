Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ໄຂ​ໂຄງ​ການ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ປາ​ຊີ​ຟິກ

PP23 ມີເກືອບ 1.500 ສະມາຊິກຂອງ ອາເມລິກາ ແລະ ປະເທດຄູ່ຮ່ວມມືຈຳນວນໜຶ່ງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ອົດສະຕາລີ, ການາດາ, ຈີເລ, ຍີ່ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ, ນິວຊີແລນ ແລະ ອັງກິດ.
ຄະນະຈັດຕັ້ງ PP23 ຢູ່ແຂວງ ຝຸອຽນ ມອບດອກໄມ້ໃຫ້ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືໂຄງການ PP23 (ພາບ: TTXVN)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 9 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນ ຕຸຍຮວ່າ, ແຂວງ ຝູອຽນ, ໄດ້ໄຂໂຄງການຄູ່ຮ່ວມມືປາຊີຟິກ ປີ 2023 (Pacific Partnership – PP23). PP23 ມີເກືອບ 1.500 ສະມາຊິກຂອງ ອາເມລິກາ ແລະ ປະເທດຄູ່ຮ່ວມມືຈຳນວນໜຶ່ງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ອົດສະຕາລີ, ການາດາ, ຈີເລ, ຍີ່ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ, ນິວຊີແລນ ແລະ ອັງກິດ. ທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານນາງ Susan Burns, ກົງສູນໃຫຍ່ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດທຳອິດໃນການເຄື່ອນໄຫວໂຄງການຄູ່ຮ່ວມມືປາຊີຟິກ ປີ 2023, ຍ້ອນຄວາມສຳຄັນຍຸດທະສາດຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ພາກພື້ນ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ. ໂຄງການປີນີ້ ສ່ອງແສງນ້ຳໃຈຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ; ປັດໄຈທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຄູ່ຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ໃນ 28 ປີຜ່ານມາ, ນັບແຕ່ເມື່ອສອງປະເທດສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ 1995 - 2023 ແລະ 10 ປີແຫ່ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ອາເມລິກາ - ຫວຽດນາມ (2013-2023). ການພົວພັນຂອງສອງປະເທດ ພວມພັດທະນາຢ່າງແຮງກວ່າເວລາໃດໝົດ, ໄດ້ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ, ຄວາມເຄົາລົບເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ຄໍາໝັ້ນສັນຍາຢ່າງເລິກເຊິ່ງຂອງ ອາເມລິກາ ສຳລັບ ປະເທດ ຫວຽດນາມ ທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ວັດທະນາຖາວອນ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ເປັນເອກະລາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສື່ມວນຊົນ ອີຣານ: ຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອີຣານ ຢ່າງແຮງ

ສື່ມວນຊົນ ອີຣານ: ຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອີຣານ ຢ່າງແຮງ

ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 8 ສິງຫາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອີຣານ Ibrahim Raisi ໄດ້ເນັ້ນໜັກຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັດແໜ້ນການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ອີຣານ ແລະ ຫວຽດນາມ ທັງຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ບົນເວທີສາກົນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top