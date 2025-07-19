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ຂ່າວສານ

ໄຂ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​​ປັນ​ຍາຊົນ​ໜຸ່ມ ຫວຽດ​ນາມ ໃນທົ່ວ​ໂລກ ຄັ້ງ​ທີ 6 ປີ 2025

ເວທີປາໄສ ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນກວ່າ 200 ທ່ານ ເຊິ່ງເປັນບັນດາປັນຍາຊົນໜຸ່ມດີເດັ່ນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຕາງໜ້າໃນຫຼາຍຂົງເຂດປາຍແຫຼມ.
  ເປີດຕົວສະພາໃຫ້ຄຳປຶກສາ ຂອວເວທີປາໄສປັນຍາຊົນໜຸ່ມ (ພາບ:TTXVN)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ກໍລະກົດ, ເວທີປາໄສປັນຍາຊົນໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ທົ່ວໂລກ ຄັ້ງທີ 6 ຖືກໄຂຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ. ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ປັນຍາຊົນໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ໃນທົ່ວໂລກ ປະກອບເຫື່ອແຮງພ້ອມກັບປະເທດຊາດກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່”, ເວທີປາໄສ ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນກວ່າ 200 ທ່ານ ເຊິ່ງເປັນບັນດາປັນຍາຊົນໜຸ່ມດີເດັ່ນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຕາງໜ້າໃນຫຼາຍຂົງເຂດປາຍແຫຼມ.

ເວທີປາໄສ ແມ່ນຊ່ອງທາງແລກປ່ຽນລະຫວ່າງປັນຍາຊົນໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາສູນກາງຊາວໜຸ່ມຄອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ ຫງວຽນເຕືອງເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

“ພວກຂ້າພະເຂົ້າປາດຖະໜາວ່າ ການເຊື່ອມຕໍ່ແຫຼ່ງພູມປັນຍາຂອງບັນດາເພື່ອນໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ຢູ່ທຸກແຖບຖິ່ນໃນທົ່ວໂລກ ກັບບັນດາຮາກຖານຄົ້ນຄວ້າ, ບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດວິສາຫະກິດ, ເພື່ອມີຂົວຕໍ່, ມີບັນດາການສົມທົບລະອຽດ ໂດຍເລີ່ມມາຈາກສະພາບການຕົວຈິງຂອງການອອກແຮງງານທຳການຜະລິດ, ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບັນດາກົມກອງ, ຂອງບັນດາສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ສັ່ງກັບບັນດາປັນຍາຊົນໜຸ່ມ. ຈາກນັ້ນ, ບັນດາເພື່ອນໜຸ່ມສາມາດເສີມຂະຫຍາຍໄດ້ພຸມປັນຍາຂອງຕົນດ້ວຍການປະກອບສ່ວນໂດຍກົງເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ”

ໃນເວທີປາໄສ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ປຶກສາຫາລື 4 ກຸ່ມເນື້ອໃນ: ໝູນໃຊ້ປັນຍາປະດິດ (AI) ແລະ ບັນດາເຕັກໂນໂລຢີໃໝ່ ເພື່ອຍົກສູງສະມັດຕະພາບແຮງງານ; startup  ນະວັດຕະກຳ ຕິດພັນກັບເສດຖະກິດສີຂຽວ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ; ຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດທົ່ວໂລກແບບຍືນຍົງ; ພັດທະນາພື້ນຖານວັດທະນະທຳ, ການສຶກສາໃນສັງກາດໃໝ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

48 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ເຊັນ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ມິດ​ຕະ​ພາບ: ​ນ້ຳ​ໃຈມິດ​ຕະ​ພາບ ລາວ - ຫວຽດ​ນາມ, ສັນ​ຍາ​ລັກ​ທີ່​ເປັນ​ແບບ​ຢ່າງ​ຂອງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ສາ​ກົນ

48 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ເຊັນ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ມິດ​ຕະ​ພາບ: ​ນ້ຳ​ໃຈມິດ​ຕະ​ພາບ ລາວ - ຫວຽດ​ນາມ, ສັນ​ຍາ​ລັກ​ທີ່​ເປັນ​ແບບ​ຢ່າງ​ຂອງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ສາ​ກົນ

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 48 ປີແຫ່ງວັນເຊັນສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ລາວ - ຫວຽດນາມ (18/07/1977 – 18/07/2025), ໜັງສືພິມ ປະເທດລາວ ໄດ້ລົງບົດຄວາມ 2 ບົດ ໂດຍຢັ້ງຢືນຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດຂອງສົນທິສັນຍາ ແລະ ເນັ້ນໜັກເຖິງບົດບາດຂອງການພົວພັນມິດຕະພາບແບບພິເສດ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລາວ - ຫວຽດນາມ ໃນພາລະກິດປັກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດຂອງສອງຊາດ.
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