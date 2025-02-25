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ຂ່າວສານ

ໄຂ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ອະ​ນາ​ຄົດ ອາ​ຊຽນ 2025

ມີຜູ້ແທນກ່ວາ 500 ທ່ານໄດ້ຈົດທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມໂດຍກົງ, ລວມມີການນຳຂັ້ນສູງບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມື, ບັນດານັກຊ່ຽວຊານ, ນັກຮຽນຮູ້ແຖວໜ້າພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມື
ການຖະແຫຼງຂ່າວກ່ຽວກັບເວທີປາໄສ (ພາບ: VOV)
ເວທີປາໄສອະນາຄົດ ອາຊຽນ 2025 (AFF 2025) ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສ້າງ ອາຊຽນ ສາມັກຄີ, ກວມລວມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງໃນໂລກແຫ່ງການຜັນແປ” ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ໂດຍໄດ້ດຳເນີນໃນສອງວັນ, ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເຫດການຫຼາຍຝ່າຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດໂດຍ ຫວຽດນາມເປັນເຈົ້າພາບຈັດຂຶ້ນໃນປີ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງຈະເປັນປະທານ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນກຳນົດທິດຢູ່ເວທີປາໄສ. ມີຜູ້ແທນກ່ວາ 500 ທ່ານໄດ້ຈົດທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມໂດຍກົງ, ລວມມີການນຳຂັ້ນສູງບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມື, ບັນດານັກຊ່ຽວຊານ, ນັກຮຽນຮູ້ແຖວໜ້າພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມື, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ຜູ້ຕາງໜ້າວິສາຫະກິດ, ທ້ອງຖິ່ນພ້ອມກັບນັກຂາວ ທັງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ກາ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຕີ​ມໍ​ແລັດ​ສະ​ເຕ Jose Ramos-Horta

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ກາ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຕີ​ມໍ​ແລັດ​ສະ​ເຕ Jose Ramos-Horta

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຕີມໍແລັດສະເຕ ຈະປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາຍຸດທະສາດໄລຍະ 2011 – 2030 ໂດຍໄວ ດ້ວຍຄວາມຕັດສິນໃຈສ້າງປະເທດປະຊາທິປະໄຕ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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