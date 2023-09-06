ຂ່າວສານ
ໄຂສົກຮຽນໃໝ່ 2023 – 2024
ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄຂສົກຮຽນພ້ອມກັບນັກຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍກິນນອນຊົນເຜົ່າ ແຂວງ ຢາລາຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງ ຄູສອນ ແລະ ນັກຮຽນລຸ້ນຕ່າງໆ ຂອງໂຮງຮຽນໄດ້ມີຄວາມສາມັກຄີກັນ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ, ຜ່ານຜ່າທຸກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສ້າງໂຮງຮຽນໃຫ້ກາຍເປັນສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການສຶກສາທີ່ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງ ແລະ ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ. ທ່ານປະທານປະເທດ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ສຶກສາບຳລຸງສ້າງໃຫ້ແກ່ລູກຫຼານພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍແມ່ນສ້າງພື້ນຖານອັນໝັ້ນແກ່ນ, ສ້າງເສັ້ນທາງດີທີ່ສຸດເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເບິ່ງແຍງດູແລພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ, ແມ່ນເສັ້ນທາງເພື່ອຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ. ພ້ອມທັງ, ສ້າງຖັນແຖວພະນັກງານຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ໃຫ້ແກ່ລະບົບການເມືອງ, ຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານການເມືອງ, ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມເຂດພູສູງ, ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.
ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄຂສົກຮຽນໃໝ່ຢູ່ໂຮງຮຽນມິດຕະພາບ T78 (ເມືອງຟຸກເຖາະ, ຮ່າໂນ້ຍ), ເຊິ່ງແມ່ນໂຮງຮຽນສອນກຽມພາສາ ຫວຽດ ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາລາວ ແລະ ຫຼັກສູດການສຶກສາລະດັບມັດທະຍົມຕອນປາຍໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ຫວຽດນາມ.
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ໂຮງຮຽນ T78 ແມ່ນຂົວເຊື່ອມຕໍ່, ຮັດແໜ້ນ, ເພີ່ມພຸນຄຸນສ້າງນ້ຳໃຈມິດຕະພາບແບບພິເສດ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ແລະ ປະກອບສ່ວນປະຕິບັດນະໂຍບາຍຊົນເຜົ່າຂອງພັກ ແລະ ລັດ ໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ:
“ຢູ່ໂຮງຮຽນ T78, ນັກຮຽນ ຫວຽດນາມ ແລະ ນັກຮຽນ ມາຈາກປະເທດລາວ, ເຖິງວ່າທີ່ມາຈາກເຂດ, ພາກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ມີບັນດາຈຸດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງວັດທະນະທຳຫຼາຍຮູບຫຼາຍສີກໍ່ຕາມ, ແຕ່ພວກນ້ອງຈົ່ງຖືນີ້ແມ່ນຊາຍຄາລວມ, ທຸກຄົນຄືດັ່ງອ້າຍນ້ອງໃນຄອບຄົວດຽວ, ເຄົາລົບ, ຮັກແພງ, ອຸ້ມສູ່ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອພ້ອມກັນກ້າວໜ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ພວກນ້ອງນັກຮຽນສູ້ຊົນ “ດຸໝັ່ນຮຽນ, ຮຽນເກັ່ງ”, ຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມ, ກາຍເປັນຜູ້ມີປະໂຫຍດ, ປະກອບສ່ວຍໃຫ້ແກ່ບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ປະເທດຊາດ, ເພີ່ມພຸນຄຸນສ້າງນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ”.