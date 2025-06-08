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ຂ່າວສານ

ໄຂ​ສັບ​ປະ​ດາ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ, ກິ​ລາ ແລະ ທ່ອງ​ທ່ຽວ ກວາງ​ນາມ ປີ 2025

ເຫດການເພື່ອແນໃສ່ສ້າງບັນດາຜະລິດຕະພັນວັດທະນະທຳ, ທ່ອງທ່ຽວໃໝ່, ດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວທັງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດມາ ກວາງນາມ ໃນປີ 2025 ແລະ ຊຸມປີຕໍ່ໄປ.
ການສະແດງສິລະປະທີ່ເປັນເອກະລັກໃນພິທີໄຂ (ພາບ:baoquangnam.vn)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 6 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ້ຍອານ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ກວາງນາມ ໄດ້ດຳເນີນພິທີໄຂເຫດການສັບປະດາວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ກວາງນາມ ປີ 2025. ເຫດການເພື່ອແນໃສ່ສ້າງບັນດາຜະລິດຕະພັນວັດທະນະທຳ, ທ່ອງທ່ຽວໃໝ່, ດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວທັງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດມາ ກວາງນາມ ໃນປີ 2025 ແລະ ຊຸມປີຕໍ່ໄປ.  ຜ່ານບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໄດ້ປະກອບສ່ວນເຊີດຊູ, ອະນຸລັກຮັກສາ, ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳ, ສິລະປະ, ການທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ກວາງນາມ ແລະ ຂຸດຄົ້ນເຄື່ອງໝາຍການທ່ອງທ່ຽວ “ກວາງນາມ - ຈຸດນັດພົບຂອງການທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ” ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

ເຫດການໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 06 ມິຖຸນາ ຮອດວັນທີ 29 ມິຖຸນາ ຢູ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນຄື ໂຮ້ຍອານ, ຕາມກີ່, ດ້ຽນບ່ານ, ຢຸຍຊວຽນ ແລະ ບາງທ້ອງຖິ່ນອື່ນໃນແຂວງ ດ້ວຍກິດຈະກຳທີ່ເປັນເອກະລັກຫຼາຍຢ່າງ. ພົ້ນເດັ່ນຄື: Festival ໝີ່ກວາງ - ມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸລະດັບຊາດ; ງານບຸນໂດດຈ້ອງຜ່ານດິນແດນແຫ່ງມໍລະດົກ; ງານບຸນທະເລຕາມກີ ປີ 2025…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ​​​ຄ່ຳ​ຄືນ​ວັນ​ບຸນ​ຊຸດ​ເສື້ອ​ຍາວ​ເຫວ້ ປີ 2025

ໄຂ​​​ຄ່ຳ​ຄືນ​ວັນ​ບຸນ​ຊຸດ​ເສື້ອ​ຍາວ​ເຫວ້ ປີ 2025

ໂດຍໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 5 – 15 ມິຖຸນາ, ສັບປະດາຊຸດເສື້ອຍາວວົງຄະນະຍາດເຫວ້ 2025 ລວມມີຫຼາຍກິດຈະກຳພົ້ນເດັ່ນ, ເຊັ່ນ: ຖີບລົດເພື່ອຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ; ວິວັດທະນາການ “ຫວນຄືນມູນເຊື້ອຊຸດເສື້ອຍາວ”; ການວາງສະແດງອາຊີບຕັດຫຍິບເສື້ອຍາວທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ; ລາຍການສະແດງສິລະປະ…
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