ຂ່າວສານ
ໄຂສັບປະດາວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ກວາງນາມ ປີ 2025
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 6 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ້ຍອານ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ກວາງນາມ ໄດ້ດຳເນີນພິທີໄຂເຫດການສັບປະດາວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ກວາງນາມ ປີ 2025. ເຫດການເພື່ອແນໃສ່ສ້າງບັນດາຜະລິດຕະພັນວັດທະນະທຳ, ທ່ອງທ່ຽວໃໝ່, ດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວທັງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດມາ ກວາງນາມ ໃນປີ 2025 ແລະ ຊຸມປີຕໍ່ໄປ. ຜ່ານບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໄດ້ປະກອບສ່ວນເຊີດຊູ, ອະນຸລັກຮັກສາ, ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳ, ສິລະປະ, ການທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ກວາງນາມ ແລະ ຂຸດຄົ້ນເຄື່ອງໝາຍການທ່ອງທ່ຽວ “ກວາງນາມ - ຈຸດນັດພົບຂອງການທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ” ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ເຫດການໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 06 ມິຖຸນາ ຮອດວັນທີ 29 ມິຖຸນາ ຢູ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນຄື ໂຮ້ຍອານ, ຕາມກີ່, ດ້ຽນບ່ານ, ຢຸຍຊວຽນ ແລະ ບາງທ້ອງຖິ່ນອື່ນໃນແຂວງ ດ້ວຍກິດຈະກຳທີ່ເປັນເອກະລັກຫຼາຍຢ່າງ. ພົ້ນເດັ່ນຄື: Festival ໝີ່ກວາງ - ມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸລະດັບຊາດ; ງານບຸນໂດດຈ້ອງຜ່ານດິນແດນແຫ່ງມໍລະດົກ; ງານບຸນທະເລຕາມກີ ປີ 2025…