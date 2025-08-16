Báo Ảnh Việt Nam

ໄຂ​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 80 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ການ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ເດືອນ​ສິງ​ຫາ​ສຳ​ເລັດ​ຜົນ​ ແລະ ວັນ​ຊາດ​ທີ 2 ກັນ​ຍາ

ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວລວມມີ: ງານວາງສະແດງ “ຫວຽດນາມ-ໂຮ່ຈິມິນ-ບັນດາຂີດໝາຍແຫ່ງປະຫວັດສາດຂອງຊາດ”; ວາງສະແດງຫົວເລື່ອງສະເພາະ “ວິວັດການເພື່ອສັນຕິພາບ”; ງານວາງສະແດງ “ຂຽນຕໍ່ເລື່ອງລາວແຫ່ງສັນຕິພາບ”....
(ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 15 ສິງຫາ, ເຂດປູ່ສະນີຍະສະຖານປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຈັດພິທີໄຂບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາສຳເລັດຜົນ ແລະ ວັນຊາດທີ 2 ກັນຍາ. ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວລວມມີ: ງານວາງສະແດງ “ຫວຽດນາມ-ໂຮ່ຈິມິນ-ບັນດາຂີດໝາຍແຫ່ງປະຫວັດສາດຂອງຊາດ”; ວາງສະແດງຫົວເລື່ອງສະເພາະ “ວິວັດການເພື່ອສັນຕິພາບ”; ງານວາງສະແດງ “ຂຽນຕໍ່ເລື່ອງລາວແຫ່ງສັນຕິພາບ”; ສະເໜີບັນດາປື້ມ “ປະທານ ໂຮ່ຈິມິນ ແລະ ພົນເອກ ຫວໍ້ງວຽນຢາບ”; “ສຳນັກງານອຳນາດເຕັມ ດົງເຢືອງ ໃນເມື່ອກ່ອນ ແລະ ສຳນັກງານປະທານປະເທດໃນປະຈຸບັນ”.... ບັນດາເຫດການໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຈາກມະຫາຊົນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ:

ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຕື້ນຕັນໃຈທີ່ສຸດ, ພິເສດແມ່ນຄິດເຖິງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ, ຜູ້ທີ່ສະຫງວນທັງຊີວິດເພື່ອຊອກຫາຄວາມເປັນເອກະລາດ ເສລີພາບໃຫ້ແກ່ຊົນຊາດ ຫວຽດນາມ, ນຳຊົນຊາດ ຫວຽດນາມ ເທົ່າທຽມກັບຊົນຊາດອື່ນໆ.

ໃນງານວາງສະແດງ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຫວນຄືນປະຫວັດສາດ, ແບບຢ່າງຂອງບັນດານັກວິລະຊົນ, ປະມຸກລັດຂອງ ຫວຽດນາມ...ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະປະຕິບັດໜ້າທີ່ຮັກສາສັນຕິພາບ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະນຳເອົາຈິດໃຈ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ມູນເຊື້ອອັນດີງາມຂອງທະຫານ ຫວຽດນາມ ໄປປະເທດເພື່ອນ, ເປັນສະມາຊິກທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກອງທັບ ປຊຊ ຫວຽດນາມ, ນຳຈິດໃຈຮັກຊາດຂອງ ປຊຊ ຫວຽດນາມ ໄປປະເທດເພື່ອນເພື່ອແຜ່ກະຈາຍວັດທະນະທຳຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ປະເທດເພື່ອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

