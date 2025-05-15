ຂ່າວສານ
ໄຂງານວາງສະແດງສາກົນ VINAMAC EXPO 2025
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ພຶດສະພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ດຳເນີນພິທີໄຂງານວາງສະແດງສາກົນ ກ່ຽວກັບພາຫະນະເຄື່ອງຈັກ, ອຸປະກອນ, ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກຳຄັ້ງທີ 21 – VINAMAC EXPO 2025 ແລະ ບັນດາຫົວເລື່ອງ. ເຫດການດັ່ງກ່າວ ໂດຍບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ ງານຕະຫຼາດນັດງານວາງສະແດງ ແລະ ໂຄສະນາ ຫວຽດນາມ - VIETFAIR, ສະມາຄົມຫັນເປັນອັດຕະໂນມັດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນສົມທົບກັນຈັດຂຶ້ນ.
VINAMAC EXPO 2025 ໄດ້ແນະນຳ ແລະ ວາງສະແດງເຕັກໂນໂລຢີ, ຜະລິດຕະພັນກ້າວໜ້າໃນຂົງເຂດເຄື່ອງຈັກ, ກົນຈັກ, ພາຫະນະອຸປະກອນອຸດສາຫະກຳ, ເຕັກໂນໂລຢີຈອດຕັດ, ຜະລິດສິ້ນສ່ວນໂລຫະ, ອຸປະກອນຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ແລະ ບໍ່ແຮ່… ຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສາກົນ.
VINAMAC EXPO 2025 ໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 14 ພຶດສະພາ ຫາວັນທີ 16 ພຶດສະພາ, ມີຮ້ານວາງສະແດງຫຼາຍກວ່າ 300 ຮ້ານ ຂອງ 250 ອົງການຈັດຕັ້ງ, ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ສາກົນ.