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ຂ່າວສານ

ໄຂ​ງານ​​ວາງ​ສະ​ແດງ​ສາ​ກົນ VINAMAC EXPO 2025

VINAMAC EXPO 2025 ໄດ້ແນະນຳ ແລະ ວາງສະແດງເຕັກໂນໂລຢີ, ຜະລິດຕະພັນກ້າວໜ້າໃນຂົງເຂດເຄື່ອງຈັກ, ກົນຈັກ, ພາຫະນະອຸປະກອນອຸດສາຫະກຳ, ເຕັກໂນໂລຢີຈອດຕັດ, ຜະລິດສິ້ນສ່ວນໂລຫະ, ອຸປະກອນຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ແລະ ບໍ່ແຮ່… ຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສາກົນ.
ພິທີໄຂງານວາງສະແດງສາກົນ ກ່ຽວກັບພາຫະນະເຄື່ອງຈັກ, ອຸປະກອນ, ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກຳຄັ້ງທີ 21 – VINAMAC EXPO 2025

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ພຶດສະພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ດຳເນີນພິທີໄຂງານວາງສະແດງສາກົນ ກ່ຽວກັບພາຫະນະເຄື່ອງຈັກ, ອຸປະກອນ, ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກຳຄັ້ງທີ 21 – VINAMAC EXPO 2025  ແລະ ບັນດາຫົວເລື່ອງ. ເຫດການດັ່ງກ່າວ ໂດຍບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ ງານຕະຫຼາດນັດງານວາງສະແດງ ແລະ ໂຄສະນາ ຫວຽດນາມ - VIETFAIR, ສະມາຄົມຫັນເປັນອັດຕະໂນມັດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນສົມທົບກັນຈັດຂຶ້ນ.

        VINAMAC EXPO 2025 ໄດ້ແນະນຳ ແລະ ວາງສະແດງເຕັກໂນໂລຢີ, ຜະລິດຕະພັນກ້າວໜ້າໃນຂົງເຂດເຄື່ອງຈັກ, ກົນຈັກ, ພາຫະນະອຸປະກອນອຸດສາຫະກຳ, ເຕັກໂນໂລຢີຈອດຕັດ, ຜະລິດສິ້ນສ່ວນໂລຫະ, ອຸປະກອນຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ແລະ ບໍ່ແຮ່… ຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສາກົນ.

VINAMAC EXPO 2025 ໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 14 ພຶດສະພາ ຫາວັນທີ 16 ພຶດສະພາ, ມີຮ້ານວາງສະແດງຫຼາຍກວ່າ 300 ຮ້ານ ຂອງ 250 ອົງການຈັດຕັ້ງ, ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຝລັ່ງ ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ

ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຝລັ່ງ ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ

ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຍູ້ແຮງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານຍຸດທະສາດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານລະຫວ່າງ 2 ປະເທດເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ.
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