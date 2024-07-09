ຂ່າວສານ
ໄຂງານມະໂຫລານ ດອກບົວ ເຂດພາກໃຕ້ ປີ 2024
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 7 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນ ຕຸຍຮ່ວາ, ແຂວງ ຝູອຽນ ໄດ້ດຳເນີນພິທີໄຂງານມະຫາລານ ດອກບົວ ບັນດາຫໍເຍົາວະຊົນອະນຸຊົນ, ສູນການເຄື່ອນໄຫວຂອງໄວໜຸ່ມເຍົາວະຊົນອະນຸຊົນ ຢູ່ເຂດພາກໃຕ້ ຄັ້ງທີ XXVII ປີ 2024 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ດອກບົວແຫ່ງດິນແດນຝູອຽນ”. ທີ່ພິທີ, ບັນດາຜູ້ແທນ ໄດ້ຮັບຊົມບັນດາລາຍການສະແດງສິລະປະ ດ້ວຍຫຼາຍລາຍການສະແດງສິລະປະທີ່ດີເດັ່ນຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນພັກ, ປະທານໂຮ່ຈີມິນ, ບ້ານເກີດເມືອງນອນທີ່ສວຍງາມ ແລະ ຄວາມຮັກຕໍ່ປະເທດຊາດ…
ງານມະຫາລານ ດອກບົວປີນີ້ໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 7 – 10 ກໍລະກົດ 2024 ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນເກືອບ 2000 ຄົນເຊິ່ງແມ່ນພະນັກງານຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເຍົາວະຊົນອະນຸຊົນທີ່ມາຈາກ ຫໍເຍົາວະຊົນອະນຸຊົນ, ສູນການເຄື່ອນໄຫວຂອງໄວໜຸ່ມເຍົາວະຊົນອະນຸຊົນ 39 ແຫ່ງຢູ່ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນທາງພາກໃຕ້ ແລະ ສູນການເຄື່ອນໄຫວຂອງໄວໜຸ່ມເຍົາວະຊົນອະນຸຊົນ ສອງແຂວງທາງທິດເໜືອແມ່ນ: ແຂວງ ບັກນິງ ແລະ ແຂວງຮ່ານາມ.