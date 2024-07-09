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ຂ່າວສານ

ໄຂ​ງານ​ມະ​ໂຫລາ​ນ ດອກ​ບົວ ເຂດ​ພາກ​ໃຕ້ ປີ 2024

ທີ່ພິທີ, ບັນດາຜູ້ແທນ ໄດ້ຮັບຊົມບັນດາລາຍການສະແດງສິລະປະ ດ້ວຍຫຼາຍລາຍການສະແດງສິລະປະທີ່ດີເດັ່ນຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນພັກ, ປະທານໂຮ່ຈີມິນ, ບ້ານເກີດເມືອງນອນທີ່ສວຍງາມ ແລະ ຄວາມຮັກຕໍ່ປະເທດຊາດ…
  ລາຍການສະແດງສິລະປະ ຢູ່ງານມະໂຫລານ (ພາບ: TTXVN)  

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 7 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນ ຕຸຍຮ່ວາ, ແຂວງ ຝູອຽນ ໄດ້ດຳເນີນພິທີໄຂງານມະຫາລານ ດອກບົວ ບັນດາຫໍເຍົາວະຊົນອະນຸຊົນ, ສູນການເຄື່ອນໄຫວຂອງໄວໜຸ່ມເຍົາວະຊົນອະນຸຊົນ ຢູ່ເຂດພາກໃຕ້ ຄັ້ງທີ XXVII ປີ 2024 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ດອກບົວແຫ່ງດິນແດນຝູອຽນ”. ທີ່ພິທີ, ບັນດາຜູ້ແທນ ໄດ້ຮັບຊົມບັນດາລາຍການສະແດງສິລະປະ ດ້ວຍຫຼາຍລາຍການສະແດງສິລະປະທີ່ດີເດັ່ນຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນພັກ, ປະທານໂຮ່ຈີມິນ, ບ້ານເກີດເມືອງນອນທີ່ສວຍງາມ ແລະ ຄວາມຮັກຕໍ່ປະເທດຊາດ…

ງານມະຫາລານ ດອກບົວປີນີ້ໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 7 – 10 ກໍລະກົດ 2024 ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນເກືອບ 2000 ຄົນເຊິ່ງແມ່ນພະນັກງານຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເຍົາວະຊົນອະນຸຊົນທີ່ມາຈາກ ຫໍເຍົາວະຊົນອະນຸຊົນ, ສູນການເຄື່ອນໄຫວຂອງໄວໜຸ່ມເຍົາວະຊົນອະນຸຊົນ 39 ແຫ່ງຢູ່ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນທາງພາກໃຕ້ ແລະ ສູນການເຄື່ອນໄຫວຂອງໄວໜຸ່ມເຍົາວະຊົນອະນຸຊົນ ສອງແຂວງທາງທິດເໜືອແມ່ນ: ແຂວງ ບັກນິງ ແລະ ແຂວງຮ່ານາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທິມບານ​ສົ່ງຍິງ ຫວຽດ​ນາມ ສ້າງ​ຜົນ​ງານປະ​ຫວັດ​ສາດ​ຢູ່ FIVB Challenger Cup 2024

ທິມບານ​ສົ່ງຍິງ ຫວຽດ​ນາມ ສ້າງ​ຜົນ​ງານປະ​ຫວັດ​ສາດ​ຢູ່ FIVB Challenger Cup 2024

ທິມບ້ານສົ່ງຍິງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງສິ່ງມະຫັດສະຈັນທີ່ງານແຂ່ງຂັນສາກົນ FIVB Challenger Cup 2024, ທີ່ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ ຟີລິບປິນ, ພາຍຫຼັງເອົາຊະນະ ທິມບານສົ່ງຍິງ ແບນຊິກ ເພື່ອຄ້ວາໄດ້ຫຼຽນທອງໃນວັນທີ 7 ກໍລະກົດ.
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