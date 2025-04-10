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ຂ່າວສານ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສູນ​ກາງ​ຄັ້ງ​ທີ 11 ຂອງ​ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ຊຸດ​ທີ XIII ຢ່າງ​ສົມ​ກຽດ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 11 ຂອງ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ XIII ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ເມສາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເປັນປະທານ ແລະ ມີບົດກ່າວປາໄສສຳຄັນຢູ່ກອງປະຊຸມ.
  ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)  

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ປຶກສາຫາລື, ປະກອບຄຳເຫັນສຳລັບ 15 ເນື້ອໃນທີ່ສຸມໃສ່ ສອງກຸ່ມບັນຫາຫຼັກ. ກຸ່ມທີໜຶ່ງແມ່ນການສືບຕໍ່ສັບຊ້ອນການຈັດຕັ້ງກົງຈັກຂອງລະບົບການເມືອງ, ການສັບຊ້ອນຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຕັ້ງອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນສອງຂັ້ນ. ກຸ່ມບັນຫາທີສອງແມ່ນເລື່ອງສືບຕໍ່ກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ ແລະ ການເລືອກຕັ້ງຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ແລະ ສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນອາຍຸການ 2026 – 2031. ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີວ່າ:

ກົມການເມືອງໄດ້ສະເໜີບັນດາກຳມະການສູນກາງ ດ້ວຍຈິນຕະນາການປ່ຽນແປງໃໝ່ຈິດໃຈປະຕິວັດກ່ຽວກັບການພັດທະນາຂອງປະເທດ ຊາດ ແລະ ເພື່ອປະຊາຊົນຢ່າງເຖິງຖອງ, ສຸມໃສ່ປະກອບຄຳເຫັນໃຫ້ບັນດາເນື້ອໃນຕາມການແນະນຳປຶກສາຫາລືທີ່ໄດ້ຕິດຂັດໄປຍັງແຕ່ລະແຜນຮ່າງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາບັນຫາໃຫຍ່ ຍົກຕົວຢ່າງຄືແຜນນະໂຍບາຍສັບຊ້ອນຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານຂັ້ນແຂວງໃຫ້ຍັງເຫຼືອ 34 ແຂວງ, ນະຄອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຢຸດ​ຕິ​ການ​ຈັດ​ວາງ​ອັດ​ຕາ​ພາ​ສີ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໃນ​ໄລ​ຍະ 90 ວັນ​ສຳ​ລັບ ຫວຽດ​ນາມ​ແມ່ນ​ບາດ​ກ້າວ​ທີ່​ຕັ້ງ​ໜ້າ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຢຸດ​ຕິ​ການ​ຈັດ​ວາງ​ອັດ​ຕາ​ພາ​ສີ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໃນ​ໄລ​ຍະ 90 ວັນ​ສຳ​ລັບ ຫວຽດ​ນາມ​ແມ່ນ​ບາດ​ກ້າວ​ທີ່​ຕັ້ງ​ໜ້າ

ບົນຈິດໃຈການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ຫວຽດນາມຈະພ້ອມກັບ ອາເມລິກາ ດຳເນີນການເຈລະຈາກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າ ບົນພື້ນຖານເຄົາລົບນັບຖືເຊິ່ງກັນແລະກັນ ເພື່ອແນໃສ່ບັນລຸບັນດາມາດຕະການທີ່ສົມເຫດສົມຜົນມຸ່ງໄປເຖິງຄວາມສົມດູນທາງການຄ້າ, ຍືນຍົງ.
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