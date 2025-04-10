ຂ່າວສານ
ໄຂກອງປະຊຸມສູນກາງຄັ້ງທີ 11 ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ XIII ຢ່າງສົມກຽດ
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ປຶກສາຫາລື, ປະກອບຄຳເຫັນສຳລັບ 15 ເນື້ອໃນທີ່ສຸມໃສ່ ສອງກຸ່ມບັນຫາຫຼັກ. ກຸ່ມທີໜຶ່ງແມ່ນການສືບຕໍ່ສັບຊ້ອນການຈັດຕັ້ງກົງຈັກຂອງລະບົບການເມືອງ, ການສັບຊ້ອນຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຕັ້ງອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນສອງຂັ້ນ. ກຸ່ມບັນຫາທີສອງແມ່ນເລື່ອງສືບຕໍ່ກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ ແລະ ການເລືອກຕັ້ງຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ແລະ ສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນອາຍຸການ 2026 – 2031. ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີວ່າ:
ກົມການເມືອງໄດ້ສະເໜີບັນດາກຳມະການສູນກາງ ດ້ວຍຈິນຕະນາການປ່ຽນແປງໃໝ່ຈິດໃຈປະຕິວັດກ່ຽວກັບການພັດທະນາຂອງປະເທດ ຊາດ ແລະ ເພື່ອປະຊາຊົນຢ່າງເຖິງຖອງ, ສຸມໃສ່ປະກອບຄຳເຫັນໃຫ້ບັນດາເນື້ອໃນຕາມການແນະນຳປຶກສາຫາລືທີ່ໄດ້ຕິດຂັດໄປຍັງແຕ່ລະແຜນຮ່າງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາບັນຫາໃຫຍ່ ຍົກຕົວຢ່າງຄືແຜນນະໂຍບາຍສັບຊ້ອນຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານຂັ້ນແຂວງໃຫ້ຍັງເຫຼືອ 34 ແຂວງ, ນະຄອນ.