ຂ່າວສານ ໄຂກອງປະຊຸມວິສາມັນຄັ້ງປະຖົມມະລຶກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ຊຸດທີ X 06/07/2026 ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ສະເໜີບັນດາຜູ້ແທນຕ້ອງເສີມຂະຫຍາຍຈິດໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ສຸມໃສ່ຄົ້ນຄ້ວາບັນດາເນື້ອໃນຂອງກອງປະຊຸມຢ່າງລະອຽດ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ (ພາບ: VNA) ຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ກໍລະກົດ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວຊຸດທີ X ໄດ້ໄຂກອງປະຊຸມວິສາມັນຄັ້ງປະຖົມມະລຶກເພື່ອພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາບັນດາບັນຫາສຳຄັນຂອງປະເທດຊາດ. ຢູ່ພິທີໄຂ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ສະເໜີບັນດາຜູ້ແທນຕ້ອງເສີມຂະຫຍາຍຈິດໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ສຸມໃສ່ຄົ້ນຄ້ວາບັນດາເນື້ອໃນຂອງກອງປະຊຸມຢ່າງລະອຽດ, ເຂົ້າຮ່ວມການປຶກສາຫາລືປະຊາທິປະໄຕ, ກົງໄປກົງມາ ແລະ ສ້າງສັ້ນເພື່ອໃຫ້ບັນດານະໂຍບາຍຊີ້ຂາດທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາມີຄຸນນະພາບ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການພັດທະນາປະເທດຊາດໃນໄລຍະໃໝ່. (ແຫຼ໋ງຄັດຈາກ VOV)