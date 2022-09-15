ຂ່າວສານ
ໄຂກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດອາຊຽນຄັ້ງທີ 54
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ກັນຍາ, ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດ ອາຊຽນຄັ້ງທີ 54 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນ Siem Reap, ປະເທດກຳປູເຈຍ. ກອງປະຊຸມມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາການນຳເສດຖະກິດທີ່ມາຈາກ 10 ປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ແລະ ບັນດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມມື. ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫງວຽນຮົ່ງຢ້ຽນ ນຳໜ້າເຂົ້າຮ່ວມ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮຸນແຊນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ ທັງເປັນປະທານອາຊຽນ 2022 ຖືວ່າ: ໃນສະພາບການປັດຈຸບັນ, ອາຊຽນຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທ້າທາຍບໍ່ ໜ້ອຍຄື: ພະຍາດໂຄວິດ - 19ຍັງມີການຜັນແປຢ່າງສັບສົນ, ການປະທະກັນຢູ່ຢູແກຼນ, ສົງຄາມການຄ້າ, ບັນຫາການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ… ບັນດາບັນຫານີ້ເຮັດໃຫ້ໄພເງິນເຟີ້ເພີ່ມຂຶ້ນສູງ, ກໍ່ຜົນສະທ້ອນຕໍ່ການຜະລິດໃນທົ່ວໂລກ.
ນຂອບເຂດກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດ ອາຊຽນຄັ້ງທີ 54 ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 – 18 ກັນຍາ, ຈະມີບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄື: ກອງະຊຸມລັດຖະມົນຕີ 4 ປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ຫວຽດນາມ (CLVM) ຄັ້ງທີ 4, ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດບັນດາປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກຄັ້ງທີ 10, ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີບັນດາປະເທດເຂົ້າຮ່ວມສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານພາກພື້ນຄັ້ງທີ 1.