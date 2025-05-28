ຂ່າວສານ
ໄຂກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ - GCC ຄັ້ງທີ 2
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ - ສະພາຮ່ວມມືເຂດອ່າວເປີເຊຍ (GCC) ຄັ້ງທີ 2 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ພຶດສະພາ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 46. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມກັບການນຳບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ 6 ປະເທດເຂດອ່າວເປີເຊຍຄື: ອາຣັບບິ ຊາອຸດິດ, ສະຫະລັດ ອາຣັບເອມີເລດ, ກູເວດ, ກາຕາ, ບາເຣນ ແລະ ໂອມານເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມ.
ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ Anwar Ibrahim ປະທານ ອາຊຽນ 2025 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫົວຂໍ້ປີປະທານອາຊຽນຂອງ ມາເລເຊຍ ແມ່ນ ກວມລວມ ແລະ ຍືນຍົງ ສອ່ງແສງໃຫ້ເຫັນບັນດາມູນຄ່າລວມຂອງ ອາຊຽນ ແລະ GCC ກ່ຽວກັບຄວາມມີສະຖຽນລະພາບຜ່ານຄວາມເປັນເອກະພາບ, ວັດທະນາຖາວອນ ຜ່ານການຮ່ວມມື ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຟື້ນຟູຜ່ານຄວາມຮັບຜິດຊອບລວມ.
ສ່ວນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັ້ກວ່າ ອາຊຽນ ແລະ ສະພາຮ່ວມມືເຂດອ່າວເປີເຊຍ ຕ້ອງພ້ອມກັນກຳນົດທິດ, ສ້າງຮູບແບບຮ່ວມມືລະຫວ່າງເຂດລຸ້ນໃໝ່ ບົນພື້ນຖານຄວາມຈິງໃຈ, ແທດຈິງ, ຮອບດ້ານ ແລະ ຄວາມສະໜິດຕິດພັນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.
ຕີລາຄາສູງຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການຮ່ວມມື ອາຊຽນ - GCC, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີສອງຝ່າຍສ້າງຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮ່ວມໂດຍໄວທີ່ມີລັກສະນະໄຫວພິບ, ອາດສາມາດຜັນຂະຫຍາຍໂດຍໄວ, ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການສຳຜັດກັບຕະຫຼາດ, ເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບສະໜອງ, ໜູນຊ່ວຍການລົງທຶນສອງສົ້ນ.