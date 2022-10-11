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ຂ່າວສານ

ໄຂ​ກອງປະ​ຊຸມ​​ເທື່ອທີ 16 ຂອງ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ກອງປະຊຸມເທື່ອທີ 16 ຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຖືກໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ຕຸລາ ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ. ໂດຍດຳເນີນເປັນເວລາ 3 ວັນ, ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ, ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ບັນດາເນື້ອໃນສຳຄັນທີ່ຈະຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 20 ຕຸລາ.
  ກອງປະຊຸມຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ (ພາບ: TTXVN)  

ກ່ຽວກັບວຽກງານສ້າງກົດໝາຍ, ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດທົດລອງການມອບສິດໃຫ້ເລືອກນຳໃຊ້ປ້າຍລົດໂອໂຕໂດຍຜ່ານການປະມູນ. ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດກໍປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງບົດລາຍງານລວບລວມຄຳເຫັນປະກອບ, ຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ສົ່ງເຖິງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ…

ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ເຂດຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ແລະ ພູດອຍ ໄລຍະ 2021 – 2030; ການກະກຽມກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ບາງບັນຫາສຳຄັນອື່ນໆ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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ໜັງສືພິມແຖວໜ້າຂອງ ສະວິດ ຕີລາຄາ ຫວຽດນາມ ແມ່ນເສືອຕົວໃໝ່ຂອງ ອາຊີ

ໜັງສືພິມແຖວໜ້າຂອງ ສະວິດ ຕີລາຄາ ຫວຽດນາມ ແມ່ນເສືອຕົວໃໝ່ຂອງ ອາຊີ

ໜັງສືພິມ Agefi ຢັ້ງຢືນວ່າ: ຫວຽດນາມ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ ພວມພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງແຮງ ແລະ ຢັ້ງຢືນບົດບາດການເມືອງຂອງຕົນເທື່ອລະກ້າວ...
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