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ຂ່າວສານ

ໄຂສູນສື່ມວນຊົນ SEA Games 31

ສູນສື່ມວນຊົນຈະຮັບໜ້າທີ່ສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານ, ນັກຂ່າວເຮັດວຽກຢູ່ SEA Games 31 ຄື: ສະໜອງ, ໜູນຊ່ວຍບັນດາການບໍລິການຮັບໃຊ້ການໃຫ້ຂ່າວຂອງນັກຂ່າວ
  ພິທີໄຂສູນສື່ມວນຊົນ SEA Games 31 (ພາບ: TTXVN)  

 ຕອນບ່າຍວັນທີ 09 ພຶດສະພາ, ສູນສື່ມວນຊົນ (MPC) ແລະ ສູນໂທລະພາບສາກົນ (IBC) ຂອງງານມະຫາກຳກິລາອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຄັ້ງທີ 31 (SEA Games 31) ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ຢູ່ສູນກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດ (ຮ່າໂນ້ຍ).

ສູນສື່ມວນຊົນຈະຮັບໜ້າທີ່ສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານ, ນັກຂ່າວເຮັດວຽກຢູ່ SEA Games 31 ຄື: ສະໜອງ, ໜູນຊ່ວຍບັນດາການບໍລິການຮັບໃຊ້ການໃຫ້ຂ່າວຂອງນັກຂ່າວ; ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂຸດຄົ້ນ ແລະ ສົ່ງຂ່າວ, ພາຫະນະໄປມາ; ຈັດການປະຊຸມຂ່າວສະໜອງຂໍ້ມູນ, ຈັດການສຳພາດເມື່ອມີຄວາມຮຽກຮ້ອງ. ສູນຜະລິດຂ່າວງານມະຫາກຳກິລາ (ດ້ວຍພາສາ ຫວຽດ ແລະ ອັງກິດ); ພິມຈຳໜ່າຍປື້ມຄູ່ມືໂຄສະນາດ້ານສື່ມວນຊົນ; ຮັກສາການເຄື່ອນໄຫວຂອງເວັບໄຊທາງການຂອງ ງານມະຫາກຳກິລາ; ໜູນຊ່ວຍຄວາມຮຽກຮ້ອງດ້ານວິຊາເພາະສື່ມວນຊົນອື່ນໆ.

ສູນສື່ມວນຊົນ SEA Games 31 ສາມາດຮັບໃຊ້ນັກຂ່າວ 200 ຄົນໃນຈຸດເວລາດຽວກັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທຸກຂັ້ນເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວກັນໃນການຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

ທຸກຂັ້ນເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວກັນໃນການຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

ເລື່ອງສ້າງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນຳຂັ້ນແຂວງໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນມາດຕະການຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຂັ້ນເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວກັນໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.
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