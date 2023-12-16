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ຂ່າວສານ

ໄຂສັບປະດາວັດທະນະທຳ ລາວ ຢູ່ ຫວຽດນາມ

ສັບປະດາວັດທະນະທຳ ລາວ 2023 ຢູ່ ຫວຽດນາມ ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 13-18 ທັນວາ 2023.
(ທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ລາວ ສວນສະຫວັນ ວິຍະເກດ)

ພິທີໄຂສັບປະດາວັດທະນະທຳ ລາວ 2023 ຢູ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ໂຮງລະຄອນໃຫຍ່, ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 14 ທັນວາ. ເຫດການໂດຍ ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັບກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ລາວ ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 13-18 ທັນວາ 2023.

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ຕະກວາງດົງ, ຖືວ່າ: ເລື່ອງຈັດສັບປະດາວັດທະນະທຳ ລາວ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ປີ 2023 ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ, ປະກອບສ່ວນປັບປຸງ, ເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ຫຼາຍກວ່າອີກ.

“ຜ່ານລາຍການສະແດງສິລະປະຮ້ອງລຳທຳເພງທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ໂດຍບັນດານັກສິລະປິນ ລາວ ສະແດງ, ຜູ້ຊົມ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ພ້ອມກັບເພື່ອນມິດສາກົນມີໂອກາດເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພື້ນຖານວັດທະນະທຳຂອງ ລາວ ຫຼາຍກວ່າ. ນີ້ກໍ່ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາຫວນຄືນມູນເຊື້ອມິດຕະພາບລະຫວ່າງ 2 ພັກ, 2 ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ 2 ປະເທດ, ພ້ອມກັນມຸ່ງໄປສູ່ການຮ່ວມມືທີ່ນັບມື້ນັບແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ບັນລຸປະສິດທິຜົນກວ່າ ໃນອະນາຄົດ”.

ນອກຈາກການແນະນຳກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳ, ສິລະປະ, ດ້ວຍລາຍການສະແດງສິລະປະທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ເຂັ້ມຂຸນໄປດ້ວຍວັດທະນະທຳຂອງແຕ່ລະເຂດພາກຂອງປະເທດ ລາວ ແລ້ວ. ລາຍການຍັງນຳມາເຊິ່ງບັນຍາກາດເບີກບານ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ.

 ສັບປະດາວັດທະນະທຳ ລາວ ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ລວມມີລາຍການສະແດງສິລະປະຮັບໃຊ້ມະຫາຊົນຢູ່ນະຄອນ ຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ນິງບິ່ງ ຂອງຄະນະສິລະປະແຫ່ງຊາດ ລາວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນຫຼາຍ​ດ້ານ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ເບ​ນິນ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນຫຼາຍ​ດ້ານ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ເບ​ນິນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ເບນິນ Olushegun Adjadi Bakari ທີ່ພວມຢູ່ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ.
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