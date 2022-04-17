ຂ່າວສານ
ໄຂສັບປະດາທ່ອງທ່ຽວ - ວັດທະນະທຳແຂວງ ລາຍເຈົາ ປີ 2022
ລາຍການສະແດງສິລະປະໄຂສັບປະດາທ່ອງທ່ຽວ - ວັດທະນະທຳແຂວງ ລາຍເຈົາ ໄດ້ວາດພາບເຖິງງານບຸນຕ່າງໆ ເພື່ອແນໃສ່ເຊີດຊູຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງວົງຄະນະຊາດ 20 ຊົນເຜົ່າທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັນ; ພ້ອມທັງແນະນຳກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແຮງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວຂອງທ້ອງຖິ່ນ. ທ່ານ ເຈິ່ນກວາງຄ໊າງ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງລາຍເຈົາໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ສັບປະດາທ່ອງທ່ຽວ - ວັດທະນະທຳ ປີ 2022 ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ແຂວງ ລາຍເຈົາ ໄດ້ແນະນຳເຖິງເພື່ອນມິດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນກ່ຽວກັບທິວທັດທຳມະຊາດທີ່ໃຫຍ່ໂຕມະໂຫຖານ, ວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃນບໍລິເວນແຂວງ ແລະ ພິເສດແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ, ຄວາມຮັກແພງແຂກຄົນຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຢູ່ທີ່ນີ້. ນີ້ກໍແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ວິສາຫະກິດທ່ອງທ່ຽວ, ການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວໃນບໍລິເວນແຂວງ ລາຍເຈົາ ຮ່ວມມື, ຮ່ວມສຳພັນກັບວິສາຫະກິດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ, ຂຸດຄົ້ນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແຮງຂອງແຂວງ”.
ໃນພິທີໄຂ ໄດ້ດຳເນີນງານບຸນ Carnaval ຢູ່ຕາມທ້ອງຖະໜົນ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ກັບຄືນຢາມຈອມພູທີ່ໃຫຍ່ໂຕມະໂຫຖານ ແຂວງ ລາຍເຈົາ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍສີສັນ” ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກສະແດງ, ນັກສິລະປິນກວ່າ 500 ຄົນທີ່ມາຈາກ 8 ເມືອງ, ນະຄອນ ໃນບໍລິເວນແຂວງ. ສັບປະດາທ່ອງທ່ຽວ - ວັດທະນະທຳ ແຂວງ ລາຍເຈົາ ປີ 2022 ນີ້ ຈະແກ່ຍາວໄປຮອດວັນທີ 17 ເມສາ ຈຶ່ງອັດລົງ.