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ຂ່າວສານ

ໄຂສັບປະດາທ່ອງທ່ຽວ - ວັດທະນະທຳແຂວງ ລາຍເຈົາ ປີ 2022

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 15 ເມສາ, ຢູ່ສະໜາມຫຼວງປະຊາຊົນແຂວງ ລາຍເຈົາ ຂອງ ຫວຽດນາມ, ໄດ້ດຳເນີນພິທີໄຂສັບປະດາທ່ອງທ່ຽວ - ວັດທະນະທຳແຂວງ ລາຍເຈົາ ປີ 2022, ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ກັບຄືນຢາມຈອມພູທີ່ໃຫຍ່ໂຕມະໂຫຖານ ແຂວງ ລາຍເຈົາ”.
  ວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງຊົນເຜົ່າ ຮ່າຍີ່  

 ລາຍການສະແດງສິລະປະໄຂສັບປະດາທ່ອງທ່ຽວ - ວັດທະນະທຳແຂວງ ລາຍເຈົາ ໄດ້ວາດພາບເຖິງງານບຸນຕ່າງໆ ເພື່ອແນໃສ່ເຊີດຊູຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງວົງຄະນະຊາດ 20 ຊົນເຜົ່າທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັນ; ພ້ອມທັງແນະນຳກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແຮງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວຂອງທ້ອງຖິ່ນ. ທ່ານ ເຈິ່ນກວາງຄ໊າງ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງລາຍເຈົາໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ສັບປະດາທ່ອງທ່ຽວ - ວັດທະນະທຳ ປີ 2022 ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ແຂວງ ລາຍເຈົາ ໄດ້ແນະນຳເຖິງເພື່ອນມິດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນກ່ຽວກັບທິວທັດທຳມະຊາດທີ່ໃຫຍ່ໂຕມະໂຫຖານ, ວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃນບໍລິເວນແຂວງ ແລະ ພິເສດແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ, ຄວາມຮັກແພງແຂກຄົນຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຢູ່ທີ່ນີ້. ນີ້ກໍແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ວິສາຫະກິດທ່ອງທ່ຽວ, ການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວໃນບໍລິເວນແຂວງ ລາຍເຈົາ ຮ່ວມມື, ຮ່ວມສຳພັນກັບວິສາຫະກິດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ, ຂຸດຄົ້ນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແຮງຂອງແຂວງ”.

ໃນພິທີໄຂ ໄດ້ດຳເນີນງານບຸນ Carnaval ຢູ່ຕາມທ້ອງຖະໜົນ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ກັບຄືນຢາມຈອມພູທີ່ໃຫຍ່ໂຕມະໂຫຖານ ແຂວງ ລາຍເຈົາ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍສີສັນ” ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກສະແດງ, ນັກສິລະປິນກວ່າ 500 ຄົນທີ່ມາຈາກ 8 ເມືອງ, ນະຄອນ ໃນບໍລິເວນແຂວງ. ສັບປະດາທ່ອງທ່ຽວ - ວັດທະນະທຳ ແຂວງ ລາຍເຈົາ ປີ 2022 ນີ້ ຈະແກ່ຍາວໄປຮອດວັນທີ 17 ເມສາ ຈຶ່ງອັດລົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ: ແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງ, ຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນ ໂດຍສັນຕິວິທີ, ຕາມກົດບັດ ສປຊ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ: ແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງ, ຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນ ໂດຍສັນຕິວິທີ, ຕາມກົດບັດ ສປຊ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 14 ເມສາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ໄດ້ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານ Vladimir Makei ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ເບລາຣຸດ ເພື່ອແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບສະພາບການພົວພັນສອງຝ່າຍໃນສະພາບທີ່ປີນີ້ ສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ເບລາຣຸດ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຄົບຮອບ 30 ປີ (1992 – 2022).
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