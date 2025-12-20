Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ໄຂວັນ​ບຸນ​ແກ່ວງ​ໝາກ​ຄອນ 3 ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ - ຈີນ​ຄັ້ງ​ທີ IX

ວັນບຸນແກ່ວາງໝາກຄອນ 3 ປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ຈີນ ໂດຍບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ມີເສັ້ນຊາຍແດນລວມຂອງສາມປະເທດ ຫວຽດນາມ, ລາວ, ຈີນ ໝູນວຽນກັນຈັດຂຶ້ນ.
ພິທີໄຂ ວັນບຸນແກ່ວງໝາກຄອນ 3 ປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ຈີນ ຄັ້ງທີ IX (ພາບ: VOV)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 19 ທັນວາ, ຢູ່ສະໜາມຫຼວງ 7 ພຶດສະພາ, ຕາແສງ ດຽນບຽນຝູ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ແຂວງດ້ຽນບຽນໄດ້ຈັດວັນບຸນແກ່ວງໝາກຄອນ 3 ປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ຈີນ ຄັ້ງທີ IX, ປີ 2025 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບ - ໄມຕີຈິດມິດຕະພາບເຂດຊາຍແດນອັນດູດດື່ມ - ພ້ອມກັນພັດທະນາ”. ວັນບຸນແກ່ວາງໝາກຄອນ 3 ປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ຈີນ ໂດຍບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ມີເສັ້ນຊາຍແດນລວມຂອງສາມປະເທດ ຫວຽດນາມ, ລາວ, ຈີນ ໝູນວຽນກັນຈັດຂຶ້ນ. ວັນບຸນປີນີ້ ໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 19 – 21 ທັນວາ, ລວມມີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳ, ກິລາ, ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ດຶງດູດ, ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍສີສັນວັດທະນະທຳ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາແຂວງ ດຽນບຽນ ແລະ ລາຍເຈົາ (ຫວຽດນາມ), ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ (ລາວ) ແລະ ເມືອງ ຈຽງທເຊິ້ງ, ນະຄອນ ຂູອາ, ແຂວງຢູນໜານ (ຈີນ). ທ່ານ ຫງວຽນມິງຝູ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ດ້ຽນບຽນ, ຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງວັນບຸນ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

ຈາກບັນດາຄູນຄ່າທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ພວກເຮົາຈະຮ່ວມເດີນທາງມຸ່ງໄປເຖິງອະນາຄົດ. ດ້ວຍທຸກຄວາມສາມາດຂອງຕົນ, ທາງແຂວງດ້ຽນບຽນຈະສືບຕໍ່ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ກັບແຂວງ ລາຍເຈົາ (ຫວຽດນາມ), ບັນດາແຂວງທາງທິດເໜືອລາວ ແລະ ທາງທິດຕເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ ຈີນ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ພັດທະນາການຄ້າ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ຈາກນັ້ນນຳເຂດຊາຍແດນຂອງສາມປະເທດພວກເຮົາກາຍເປັນເຂດດິນແດນແຫ່ງສັນຕິພາບ, ມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງແທ້ຈິງ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ ໂຮ່​ດຶກ​ເຟິກ ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ພົບ​ປະ​ກັບ​ຫົວ​ໜ້​າ​ເຂດ​ປົກ​ຄອງ​ພິ​ເສດ ຮົ່ງ​ກົງ (ຈີນ)

ທ່ານ ໂຮ່​ດຶກ​ເຟິກ ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ພົບ​ປະ​ກັບ​ຫົວ​ໜ້​າ​ເຂດ​ປົກ​ຄອງ​ພິ​ເສດ ຮົ່ງ​ກົງ (ຈີນ)

ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ປະສານສົມທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍຄວາມຮັບຮູ້ລວມຂອງການນຳຂັ້ນສູງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ແລະ ໝາກຜົນຂອງການຢ້ຽມຢາມລະຫວ່າງການນຳຫວຽດນາມ ແລະ ຮົ່ງກົງ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top