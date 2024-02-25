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ຂ່າວສານ

ໄຂວັນ​ບຸນ​ສີ​ສັນ​ລະ​ດູ​ບານ​ໃໝ່​ໃນທຸກ​ເຂດ​ພາກ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ວັນບຸນສີສັນລະດູບານໃໝ່ໃນທຸກເຂດພາກຂອງປະເທດຊາດປີນິ້ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 24-25 ກຸມພາ ດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຢ່າງ.
(ພາບ: ttxvn)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ກຸມພາ, ຢູ່ບ້ານວັດທະນະທຳບັນດາຊົນເຜົ່າ ຫວຽດນາມ (ເທດສະບານຕາແສງ ເຊີນໄຕ, ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍ້ວັນເຖືອງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄຂວັນບຸນສີສັນລະດູບານໃໝ່ໃນທຸກເຂດພາກຂອງປະເທດຊາດປີ 2024. ເຫດການໂດຍກະຊວງວັດທະນທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ຈັດຂຶ້ນ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວັນບຸນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍ້ວັນເຖືອງ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ສາງວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກພິເສດສະເພາະ ດ້ວຍບັນດາຄຸນຄ່າອັນດີງາມຂອງ 54 ຊົນເຜົ່າ ແມ່ນຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈ, ແມ່ນສັບສົມບັດອັນລ້ຳຄ່າຂອງປະເທດຊາດ, ແມ່ນເກົາເຄົ້າຂອງກຳລັງແຮງພາຍໃນ, ຫຼໍ່ຫຼອມກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ:

ວັດທະນະທຳແມ່ນພື້ນຖານດ້ານຈິດໃຈຂອງສັງຄົມ, ແມ່ນເສົາຄ່້ຳໜຶ່ງ ໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ນັບມື້ນັບຢັ້ງຢືນບົດບາດທີ່ໃຫ່ຍຫຼວງ ແລະ ບັນລຸໄດ້ຫຼາຍໝາກຜົນທີ່ສຳຄັນ. ຊີວິດວັດທະນະທຳດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈຂອງ ປຊຊ ໄດ້ຮັບການປົວແປງ ຍົກສູງຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງປະຊາຄົມ ໃນຂົງເຂດວັດທະນະທຳແມ່ນ ນັບມື້ນັບມີຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.

ວັນບຸນສີສັນລະດູບານໃໝ່ໃນທຸກເຂດພາກຂອງປະເທດຊາດປີນິ້ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 24-25 ກຸມພາ ດ້ວຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຄື: ລາຍການສະແດງສິລະປະ ບົດເພງຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍພັກທີ່ກຽດສະຫງ່າ, ຊົມເຊີຍລະດູບານໃໝ່ຂອງປະເທດຊາດ, ວັນບຸນປູກຕົ້ນໄມ້ຮູ້ບຸນຄຸນປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຕະຫຼອດໄປ, ລາຍການ ໄປທ່ຽວລະດູບານໃໝ່ ຊື່ງໄດ້ແນະນຳບັນດາການລະຫຼີ້ນພື້ນເມືອງ, ອາຫານການກິນຍາມບຸນເຕັດ….

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິ​ທີ​ວັນ​ເພັງ​ເດືອນ​ຈຽງ​ຢູ່​ປະ​ເທດ​ລາວ

ພິ​ທີ​ວັນ​ເພັງ​ເດືອນ​ຈຽງ​ຢູ່​ປະ​ເທດ​ລາວ

ພາຍຫຼັງພິທີ, ບັນດາພຸດທະສາສະນິກກະຊົນ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ພ້ອມກັນຮັບປະທານອາຫານເຈໂດຍວັດປຸ້ງແຕ່ງເອງ.
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