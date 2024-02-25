ຂ່າວສານ
ໄຂວັນບຸນສີສັນລະດູບານໃໝ່ໃນທຸກເຂດພາກຂອງປະເທດຊາດ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ກຸມພາ, ຢູ່ບ້ານວັດທະນະທຳບັນດາຊົນເຜົ່າ ຫວຽດນາມ (ເທດສະບານຕາແສງ ເຊີນໄຕ, ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍ້ວັນເຖືອງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄຂວັນບຸນສີສັນລະດູບານໃໝ່ໃນທຸກເຂດພາກຂອງປະເທດຊາດປີ 2024. ເຫດການໂດຍກະຊວງວັດທະນທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ຈັດຂຶ້ນ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວັນບຸນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍ້ວັນເຖືອງ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ສາງວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກພິເສດສະເພາະ ດ້ວຍບັນດາຄຸນຄ່າອັນດີງາມຂອງ 54 ຊົນເຜົ່າ ແມ່ນຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈ, ແມ່ນສັບສົມບັດອັນລ້ຳຄ່າຂອງປະເທດຊາດ, ແມ່ນເກົາເຄົ້າຂອງກຳລັງແຮງພາຍໃນ, ຫຼໍ່ຫຼອມກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ:
ວັດທະນະທຳແມ່ນພື້ນຖານດ້ານຈິດໃຈຂອງສັງຄົມ, ແມ່ນເສົາຄ່້ຳໜຶ່ງ ໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ນັບມື້ນັບຢັ້ງຢືນບົດບາດທີ່ໃຫ່ຍຫຼວງ ແລະ ບັນລຸໄດ້ຫຼາຍໝາກຜົນທີ່ສຳຄັນ. ຊີວິດວັດທະນະທຳດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈຂອງ ປຊຊ ໄດ້ຮັບການປົວແປງ ຍົກສູງຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງປະຊາຄົມ ໃນຂົງເຂດວັດທະນະທຳແມ່ນ ນັບມື້ນັບມີຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.
ວັນບຸນສີສັນລະດູບານໃໝ່ໃນທຸກເຂດພາກຂອງປະເທດຊາດປີນິ້ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 24-25 ກຸມພາ ດ້ວຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຄື: ລາຍການສະແດງສິລະປະ ບົດເພງຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍພັກທີ່ກຽດສະຫງ່າ, ຊົມເຊີຍລະດູບານໃໝ່ຂອງປະເທດຊາດ, ວັນບຸນປູກຕົ້ນໄມ້ຮູ້ບຸນຄຸນປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຕະຫຼອດໄປ, ລາຍການ ໄປທ່ຽວລະດູບານໃໝ່ ຊື່ງໄດ້ແນະນຳບັນດາການລະຫຼີ້ນພື້ນເມືອງ, ອາຫານການກິນຍາມບຸນເຕັດ….