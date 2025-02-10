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ຂ່າວສານ

ໄຂວັນ​ບຸນ​ລະ​ດູ​ບານ​ໃໝ່​ຕາມ​ຈຸກ 2025 - ເຕົ້າ​ໂຮມ​ສິ່ງ​ສັກ​ສິດ

ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເຕົ້າໂຮມສິ່ງສັກສິດ” ພິທີໄຂວັນບຸນລະດູບານໃໝ່ຕາມຈຸກ 2025 ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ກຸມພາ, ຢູ່ເຂດທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ຕາມຈຸກ, ເທດສະບານກິມບາງ, ແຂວງ ຮ່ານາມ.
ພິທີໄຂວັນບຸນລະດູບານໃໝ່ຕາມຈຸກ 2025 (ພາບ: TTXVN)

ໃນສານໄຂວັນບຸນ, ພະມະຫາອາຈານ ທິກຢາກວາງ, ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານສູນກາງພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ວັນບຸນລະດູບານໃໝ່ຕາມຈຸກໄດ້ຮັບການຈັດຂຶ້ນເປັນປະຈຳໃນທຸກປີຍາມຕົ້ນລະດູບານໃໝ່ເພື່ອແນໃສ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອວັດທະນະທຳ, ຮີດຄອງປະເພນີຂອງຊາວຫວຽດນາມໃນເມື່ອກ່ອນ.

ພິທີໄຂລະດູບານໃໝ່ ຕາມຈຸກ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 12 ເດືອນຈຽງຂອງທຸກປີ ແມ່ນຄວາມລໍຄອຍຂອງປະຊາຊົນ, ສາສະນິກກະຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ພ້ອມທັງກໍ່ແມ່ນການອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ປະກອບສ່ວນແນະນຳ, ໂຄສະນາກ່ຽວກັບພາບພົດຂອງບັນດາຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດທະນະທຳຂອງບ້ານເກີດເມືອງນອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັນດາສະມາຊິກພັກສູງອາຍຸປະກອບສ່ວນເຫື່ອແຮງໃຫ້ສັງຄົມ

ບັນດາສະມາຊິກພັກສູງອາຍຸປະກອບສ່ວນເຫື່ອແຮງໃຫ້ສັງຄົມ

ຍັງມີກຳລັງເຫື່ອແຮງແມ່ນຍັງສືບຕໍ່ອອກແຮງງານທຳການຜະລິດ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານສັງຄົມ, ບັນດາສະມາຊິກພັກສູງອາຍຸ ຍາມໃດກໍ່ສູ້ຊົນສຳເລັດຫນ້າທີ່ຂອງຜູ້ເປັນສະມາຊິກພັກໃນທຸກເງື່ອນໄຂສະພາບການ. ນີ້ແມ່ນແບບຢ່າງດີເດັ່ນເພື່ອໃຫ້ສະມາຊິກພັກທຸກລຸ້ນປະຕິບັດຕາມ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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