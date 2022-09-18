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ຂ່າວສານ

ໄຂລາຍການ “ການທ່ອງທ່ຽວໄປຜ່ານບັນດາມໍລະດົກນາຂັ້ນໄດ ຮ່ວາງຊູຟີ” 2022

ໄປພ້ອມກັບຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈແມ່ນໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະຄົນ ໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ອະນຸລັກຮັກສາບັນດາບໍລະດົກບໍ່ເປັນວັດຖຸ.
  ພິທີຮັບນາມມະຍົດມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸລະດັບຊາດ (ພາບ: baohagiang.vn)  

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 16 ກັນຍາ, ຢູ່ເມືອງ ຮ່ວາງຊູຟີ, ແຂວງ ຮ່າຢາງ ໄດ້ດຳເນີນພິທີຮັບນາມມະຍົດມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸລະດັບຊາດ ແລະ ພິທີໄຂລາຍການທ່ອງທ່ຽວໄປຜ່ານບັນດາມໍລະດົກນາຂັ້ນໄດ ຮ່ວາງຊູຟີ ປີ 2022.

ຜູ້ຕາງໜ້າກົມມໍລະດົກວັດທະນະທຳ, ຂຶ້ນກັບກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມອບໃບຢັ້ງຢືນມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸລະດັບຊາດໃຫ້ແກ່ ພິທີບູຊາ ບ້ານເວືອງ ຂອງຊາວເຜົ່າຢ້າວ, ຕາແສງ ໂຮ່ເທົ່າ ແລະ ພິທີພາວະນາຂໍໃຫ້ລະດູການເກັບກ່ຽວໄດ້ຮັບຜົນດີຂອງຊົນເຜົ່າ ເກີລາວ, ຕາແສງ ຕຸງຊານ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ຮ່າຢາງ ຫງວຽນວັນເຊີນ, ຊີ້ແຈ້ງວ່່າ:

“ໄປພ້ອມກັບຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈແມ່ນໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະຄົນ ໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ອະນຸລັກຮັກສາບັນດາບໍລະດົກບໍ່ເປັນວັດຖຸ. ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີໃຫ້ຂະແໜງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນເມືອງ ຮ່ວາງຊູຟີ, ບັນດາເມືອງ, ນະຄອນ ຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ສ້າງລາຍການແນະນຳ, ໂຄສະນາຄຸນຄ່າມໍລະດົກບັນດາເຜົ່າຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງ, ຜ່ານນັ້ນ, ເສີມຂະຫຍາຍ, ສ້າງບັນດາຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທຳທີ່ດູດດື່ມ, ສ້າງລາຍຮັບຕື່ມອີກ, ຍົກສູງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ”.

ລາຍການດັ່ງກ່າວຈະດຳເນີນໄປນັບແຕ່ນີ້ຮອດທ້າຍເດືອຍ ກັນຍາ, ດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວດູດດື່ມໃຈຫຼາຍຢ່າງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ຕອບສະໜອງວັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ຄົນເຈັບໂລກ (17 ກັນຍາ)

ຫວຽດນາມ ຕອບສະໜອງວັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ຄົນເຈັບໂລກ (17 ກັນຍາ)

ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຈັດງານໂຮມຊຸມນຸມມິດຕິງຕອບສະໜອງ “ວັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ຄົນເຈັບໂລກ (17 ກັນຍາ) ປີ 2022”.
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