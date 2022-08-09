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ຂ່າວສານ

ໄຂລາຍການຮ່ວມກຳລັງແຮງຂອງຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ

ເຫດການເພື່ອແນໃສ່ສ້າງເງື່ອນໄຂພົວພັນແລກປ່ຽນ, ພົບປະ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະຊາຄົມຜູ້ສະໜອງການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ, ຈຸດນັດພົບ ແລະ ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ.

ເຫດການເພື່ອແນໃສ່ສ້າງເງື່ອນໄຂພົວພັນແລກປ່ຽນ, ພົບປະ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະຊາຄົມຜູ້ສະໜອງການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ, ຈຸດນັດພົບ ແລະ ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ.

    

ພິທີໄຂລາຍການ

(ພາບ: baotintuc.vn)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 08 ສິງຫາ, ລາຍການຮ່ວມກຳລັງແຮງຂອງຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ການເຕີບໂຕດ້ານການທ່ອງທ່ຽວສາກົນ, ຟື້ນຟູຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ຢ່າງຮອບດ້ານ” ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ. ເຫດການເພື່ອແນໃສ່ສ້າງເງື່ອນໄຂພົວພັນແລກປ່ຽນ, ພົບປະ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະຊາຄົມຜູ້ສະໜອງການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ, ຈຸດນັດພົບ ແລະ ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ລາຍການໄດ້ອັບເດດຂໍ້ມູນຂະແໜງ ແລະ ຕະຫຼາດເພື່ອໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດກຳແໜ້ນ, ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຢູ່ຫຼາຍຕະຫຼາດ. ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິແຄງ, ປະທານສະຫະສະມາຄົມທ່ອງທ່ຽວນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຜ່ານລາຍການນີ້, ບັນດາຝ່າຍຈະຂຸດຄົ້ນທ່າແຮງແກ່ງແຍ້ງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກວ່າ, ຈາກນັ້ນສ້າງກຳລັງແຮງສັງລວມໃຫ້ແກ່ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ, ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດຂອງຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ໃນຕະຫຼາດສພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ; ໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ຂອງຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ວິສາຫະກິດໃນທົ່ວປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຄັ້ງທີ 7 ກຳມາທິການກົດໝາຍຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ: ປ່ຽນໃໝ່ກົນໄກ, ວິທີການຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ

ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຄັ້ງທີ 7 ກຳມາທິການກົດໝາຍຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ: ປ່ຽນໃໝ່ກົນໄກ, ວິທີການຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ

ຕາມລາຍການ, ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ກຳມາທິການກົດໝາຍກວດກາໃບຍື່ນສະເໜີຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບເລື່ອງ ສ້າງຕັ້ງເທດສະບານ ບິ່ງຟູ, ເມືອງ ກາຍເລີຍ, ແຂວງ ຕຽນຢາງ.
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