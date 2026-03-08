Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ໄຂງານ​ບຸນ​ລະ​ດູ​ບານ​ໃໝ່ ກົນ​ເຊີນ - ກຽບ​ບາກ 2026

ໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 06 ມີນາ (ກົງກັບວັນທີ 18 ເດືອນຈຽງປີມະເມຍ), ຢູ່ເຂດມໍລະດົກໂລກ ກົນເຊີນ - ກຽບບາກ (ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ) ໄດ້ດຳເນີນພິທີອາໄລຫາການເຖິງແກ່ມໍລະນະພາບຂອງພະພິກຂຸໃຫຍ່ທີສາມ ຈຸກເລິມ ຮວ່ຽນກວາງຕົນຢາ ແລະ ໄຂງານບຸນລະດູບານໃໝ່ ກົນເຊີນ - ກຽບບາກປີ 2026.
   (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)  

ງານບຸນລະດູບານໃໝ່ ກົນເຊີນ - ກຽບບາກ ປີ 2026 ຖືກຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 26 ກຸມພາ ຫາວັນທີ 11 ມີນາ 2026, ດ້ວຍຫຼາຍກິດຈະກຳທີ່ເປັນເອກະລັກ, ເຊັ່ນ: ພິທີຖະຫວາຍທູບທຽນ; ສັບປະດາວັດທະນະທຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສົ່ງເສີມການຄ້າ ງານບຸນລະດູບານໃໝ່ ກົນເຊີນ - ກຽບບາກ; ວັນບຸນອ່ານປຶ້ມມໍລະດົກ ແລະ ງານວາງສະແດງຕາມຫົວເລື່ອງ “ຈຸດເວລາມໍລະດົກ”… ງານບຸນປີນີ້ ມີຫຼາຍຈຸດໃໝ່, ທີ່ເປັນເອກະລັກ; ບັນດາພິທີທີ່ເປັນມູນເຊື້ອໄດ້ຮັບການຍົກສູງຂຶ້ນກ່ຽວກັບຂອບເຂະໜາດ, ເຮັດໃຫ້ຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳ, ແນວຄິດ ແລະ ຈິດໃຈຂອງ ພຸດທະສາສະໜານິກາຍ ຈຸກເລິມ ແລະ ຄຸນຄ່າມໍລະດົກວັດທະນະທຳໂລກ ກົນເຊີນ - ກຽບບາກ. ທ່ານ ຫງວຽນບາແທັ່ງລອງ ຢູ່ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ ເຂົ້າຮ່ວມງານບຸນດັ່ງກ່າວແບ່ງປັນວ່າ:      

        “ງານບຸນປີນີ້ມີຈຸດໃໝ່ຫຼາຍຢ່າງ; ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ຈັດງານບຸນຢ່າງມີແບບມີແຜນ ແລະ ເຮັດໃຫຍ່ກວ່າທຸກໆປີ. ເຊິ່ງເປັນງານບຸນທີ່ມີຄວາມໝາຍທີ່ສຸດນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປັດຈຸບັນ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວັນ​ອາ​ທິດ​ແດງ 2026 ດຶງ​ດູດ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ​ບໍ​ລິ​ຈາກ​ເລືອດ ເປັນ​ຈຳ​ນວນຫຼາຍ

ວັນ​ອາ​ທິດ​ແດງ 2026 ດຶງ​ດູດ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ​ບໍ​ລິ​ຈາກ​ເລືອດ ເປັນ​ຈຳ​ນວນຫຼາຍ

ວັນບຸນບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວບໍລິຈາກເລືອກປະຈຳປີເທົ່ານັ້ນຫາກຍັງກາຍເປັນສະຖານທີ່ນັດພົບຂອງບັນດາຜູ້ໃຈບູນໃຈກຸສົນ, ແຜ່ກະຈາຍສານ “ສົ່ງເລືອດກູ້ເອົາຊີວິດ ຂອງເພື່ອນແລະ ຂ້ອຍ” ໄປຍັງວົງຄະນະຍາດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top