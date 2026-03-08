ຂ່າວສານ
ໄຂງານບຸນລະດູບານໃໝ່ ກົນເຊີນ - ກຽບບາກ 2026
ງານບຸນລະດູບານໃໝ່ ກົນເຊີນ - ກຽບບາກ ປີ 2026 ຖືກຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 26 ກຸມພາ ຫາວັນທີ 11 ມີນາ 2026, ດ້ວຍຫຼາຍກິດຈະກຳທີ່ເປັນເອກະລັກ, ເຊັ່ນ: ພິທີຖະຫວາຍທູບທຽນ; ສັບປະດາວັດທະນະທຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສົ່ງເສີມການຄ້າ ງານບຸນລະດູບານໃໝ່ ກົນເຊີນ - ກຽບບາກ; ວັນບຸນອ່ານປຶ້ມມໍລະດົກ ແລະ ງານວາງສະແດງຕາມຫົວເລື່ອງ “ຈຸດເວລາມໍລະດົກ”… ງານບຸນປີນີ້ ມີຫຼາຍຈຸດໃໝ່, ທີ່ເປັນເອກະລັກ; ບັນດາພິທີທີ່ເປັນມູນເຊື້ອໄດ້ຮັບການຍົກສູງຂຶ້ນກ່ຽວກັບຂອບເຂະໜາດ, ເຮັດໃຫ້ຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳ, ແນວຄິດ ແລະ ຈິດໃຈຂອງ ພຸດທະສາສະໜານິກາຍ ຈຸກເລິມ ແລະ ຄຸນຄ່າມໍລະດົກວັດທະນະທຳໂລກ ກົນເຊີນ - ກຽບບາກ. ທ່ານ ຫງວຽນບາແທັ່ງລອງ ຢູ່ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ ເຂົ້າຮ່ວມງານບຸນດັ່ງກ່າວແບ່ງປັນວ່າ:
“ງານບຸນປີນີ້ມີຈຸດໃໝ່ຫຼາຍຢ່າງ; ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ຈັດງານບຸນຢ່າງມີແບບມີແຜນ ແລະ ເຮັດໃຫຍ່ກວ່າທຸກໆປີ. ເຊິ່ງເປັນງານບຸນທີ່ມີຄວາມໝາຍທີ່ສຸດນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປັດຈຸບັນ.”