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ຂ່າວສານ

ໄຂງານວາງສະແດງເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ “ສີສັນລະດູບານໃໝ່ 2024”

ເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບຫົວຄິດປະດິດສ້າງໂດຍບັນດານັກຈິດຕະກອນປະຕິບັດບັນລຸຜົນສຳເລັດ, ໄດ້ນຳມາເຊິ່ງການພັດທະນາຢ່າງແຮງຂອງສິລະປະມູນເຊື້ອ ເພື່ອແຜ່ລາມອອກ ແລະ ສ້າງເປັນຖັນແຖວໃໝ່ໃຫ້ແກ່ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ຫວຽດນາມ ພັດທະນາ.
ພິທີໄຂງານວາງສະແດງ (ພາບ:dangcongsan.vn)
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 26 ກຸມພາ, ງານວາງສະແດງເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ “ລະດູບານໃໝ່ 2024” ໄຂຂຶ້ນຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ. ນະທີ່ນີ້, ໄດ້ນຳຜະລິດຕະພັນ 120 ຢ່າງຂອງນັກສິລະປະກອນ 45 ຄົນເຊິ່ງເປັນສະມາຊິກສະໂມສອນເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາສິລະປະ - ສະມາຄົມວິຈິດສິນ ຫວຽດນາມ ມາວາງສະແດງ. ທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານ ເລືອງຊວນດວ່ານ, ປະທານສະຄົມວິຈິດສິນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕີລາຄາບັນດາຜົນງານທີ່ໄດ້ນຳມາວາງສະແດງຄັ້ງນີ້ໂດຍໄດ້ສະແດງບາດກ້າວຫັນປ່ຽນທີ່ສຳຄັນ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ໄດ້ນຳມາເຊິ່ງຄວາມມຸ່ງຫວັງໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຂອງເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ຫວຽດນາມ. ເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບຫົວຄິດປະດິດສ້າງໂດຍບັນດານັກຈິດຕະກອນປະຕິບັດບັນລຸຜົນສຳເລັດ, ໄດ້ນຳມາເຊິ່ງການພັດທະນາຢ່າງແຮງຂອງສິລະປະມູນເຊື້ອ ເພື່ອແຜ່ລາມອອກ ແລະ ສ້າງເປັນຖັນແຖວໃໝ່ໃຫ້ແກ່ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ຫວຽດນາມ ພັດທະນາ. ໃນງານວາງສະແດງ, ຜູ້ຊົມຈະໄດ້ຮັບຊົມບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ງາມຕາ, ມີລັກສະນະປະດິດຄິດສ້າງກ່ຽວກັບຮູບຮ່າງ ແລະ ມີຄວາມເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ຮຸງກາຣີ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຂໍ້ສະເໜີຢາກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ NATO ຂອງ ຊູແອັດ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ຮຸງກາຣີ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຂໍ້ສະເໜີຢາກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ NATO ຂອງ ຊູແອັດ

ການຮ່ວມມືດ້ານການທະຫານຂອງ ຊູແອັດ ແລະ ຮຸງກາຣີ ກໍ່ຄືເລື່ອງ ຊູແອັດ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ NATO ໄດ້ປັບປຸງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງ ຮຸງກາຣີ.
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