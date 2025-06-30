ຂ່າວສານ
ໄຂງານມະໂຫລານຮູບເງົາອາຊີ ດ່ານັ້ງ ຄັ້ງທີ 3 ປີ 2025
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 29 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນ ດ່ານັ້ງ, ໄດ້ຈັດພິທີໄຂງານມະໂຫລານຮູບເງົາອາຊີ ດ່ານັ້ງ (DANAFF) ຄັ້ງທີ 3 ປີ 2025. ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “DANAFF - ຂົວຕໍ່ອາຊີ”, ງານມະໂຫລານຮູບເງົາ ອາຊີ ດ່ານັ້ງ ຄັ້ງທີ 3 ປີ 2025 ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 29 ມິຖຸນາ ຮອດວັນທີ 05 ກໍລະກົດ 2025 ເຊິ່ມແມ່ນໂອກາດເພື່ອເຊີດຊູຄຸນຄ່າປະດິດຄິດສ້າງ, ຄວາມເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານຮູບເງົາຢູ່ພາກພື້ນ.
ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານ ຫງວຽນຊວັນທັງ, ປະທານສະພາທິດສະດີສູນກາງ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີໃຫ້ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ພ້ອມກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການສືບຕໍ່ຍົກສູງຄຸນນະພາບການຄົ້ນຄວ້າ, ຈິນຕະນາການຍຸດທະສາດ ແລະ ລັກສະນະເຊື່ອມໂຍງເພື່ອກຳນົດສ້າງພື້ນຖານຮູບເງົາ ຫວຽດນາມ ເປັນທັນສະໄໝ, ວັດທະນະທຳມະນຸດ, ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ, ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍສີສັນຊາດ. ງານມະໂຫລານຮູບເງົາຢູ່ ດ່ານັ້ງ ຕ້ອງໄດ້ກຳນົດທິດກາຍເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາງານມະໂຫລານຮູບເງົາສາກົນທີ່ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງຢູ່ພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກ, ປະກອບສ່ວນຍົກສູງທີ່ຕັ້ງດ້ານວັດທະນະທຳ ປະດິດຄິດສ້າງຂອງ ຫວຽດນາມ ບົນເວທີສາກົນ.”