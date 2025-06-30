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ຂ່າວສານ

ໄຂງານມະໂຫລານຮູບເງົາອາຊີ ດ່ານັ້ງ ຄັ້ງທີ 3 ປີ 2025

ງານມະໂຫລານຮູບເງົາ ອາຊີ ດ່ານັ້ງ ຄັ້ງທີ 3 ປີ 2025 ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 29 ມິຖຸນາ ຮອດວັນທີ 05 ກໍລະກົດ 2025
ທີ່ພິທີໄຂງານມະໂຫລານຮູບເງົາອາຊີ ດ່ານັ້ງ (DANAFF) ຄັ້ງທີ 3 ປີ 2025 (ພາບ: daibieunhandan.vn)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 29 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນ ດ່ານັ້ງ, ໄດ້ຈັດພິທີໄຂງານມະໂຫລານຮູບເງົາອາຊີ ດ່ານັ້ງ (DANAFF) ຄັ້ງທີ 3 ປີ 2025. ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “DANAFF - ຂົວຕໍ່ອາຊີ”, ງານມະໂຫລານຮູບເງົາ ອາຊີ ດ່ານັ້ງ ຄັ້ງທີ 3 ປີ 2025 ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 29 ມິຖຸນາ ຮອດວັນທີ 05 ກໍລະກົດ 2025 ເຊິ່ມແມ່ນໂອກາດເພື່ອເຊີດຊູຄຸນຄ່າປະດິດຄິດສ້າງ, ຄວາມເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານຮູບເງົາຢູ່ພາກພື້ນ.

 ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານ ຫງວຽນຊວັນທັງ, ປະທານສະພາທິດສະດີສູນກາງ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີໃຫ້ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ພ້ອມກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການສືບຕໍ່ຍົກສູງຄຸນນະພາບການຄົ້ນຄວ້າ, ຈິນຕະນາການຍຸດທະສາດ ແລະ ລັກສະນະເຊື່ອມໂຍງເພື່ອກຳນົດສ້າງພື້ນຖານຮູບເງົາ ຫວຽດນາມ ເປັນທັນສະໄໝ, ວັດທະນະທຳມະນຸດ, ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ, ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍສີສັນຊາດ. ງານມະໂຫລານຮູບເງົາຢູ່ ດ່ານັ້ງ ຕ້ອງໄດ້ກຳນົດທິດກາຍເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາງານມະໂຫລານຮູບເງົາສາກົນທີ່ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງຢູ່ພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກ, ປະກອບສ່ວນຍົກສູງທີ່ຕັ້ງດ້ານວັດທະນະທຳ ປະດິດຄິດສ້າງຂອງ ຫວຽດນາມ ບົນເວທີສາກົນ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການນຳພັກ, ລັດເຂົ້າຮ່ວມພິທີປະກາດໂຮມຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ

ການນຳພັກ, ລັດເຂົ້າຮ່ວມພິທີປະກາດໂຮມຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ

ທົ່ວປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີປະກາດມະຕິ, ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບຕ່າງໆຂອງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບການໂຮມຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານຂັ້ນແຂວງ, ຕາແສງ, ສ້າງຕັ້ງອົງການຈັດຕັ້ງພັກ
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