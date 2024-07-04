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ຂ່າວສານ

ໄຂງານມະຫາກຳຮູບເງົາອາຊີ ດ່ານັ້ງ ຄັ້ງທີ 2

ຈຸດພົ້ນເດັນຂອງ DANAFF 2024 ແມ່ນ, ບັນດາຮູບເງົາໄດ້ແຂ່ງຂັນໃນ 2 ປະເພດ: ລາງວັນຮູບເງົາ ອາຊີ ແລະ ລາງວັນຮູບເງົາ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ.
(ທ່ານ ເລຈຸງຈິງ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ດ່ານັ້ງ)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 02 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຫໍປະຊຸມສາກົນ Ariyana, ນະຄອນ ດ່ານັ້ງ, ສະຫະສະມາຄົມສົ່ງເສີມການພັດທະນາຮູບເງົາ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບພະແນກວັດທະນະທຳ ແລະ ກິລາ, ພະແນກທ່ອງທ່ຽວ ດ່ານັ້ງ (DANAFF) ຈັດພິທີໄຂງານມະຫາກຳຮູບເງົາອາຊີ ດ່ານັ້ງ ຄັ້ງທີ 2, ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “DANAFF - ຂົວເຊື່ອມຕໍ່ອາຊີ”.

ຈຸດພົ້ນເດັນຂອງ DANAFF 2024 ແມ່ນ, ບັນດາຮູບເງົາໄດ້ແຂ່ງຂັນໃນ 2 ປະເພດ: ລາງວັນຮູບເງົາ ອາຊີ ແລະ ລາງວັນຮູບເງົາ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ. ພິເສດ, ເປັນຄັ້ງທຳອິດ DANAFF 2 ມອບລາງວັນຜົນງານຮູບເງົາໃຫ້ແກ່ຜູ້ກຳກັບການສະແດງດີເດັ່ນ. ທ່ານ ເລຈຸງຈິງ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ດ່ານັ້ງ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ພວກຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ງານມະຫາກຳຮູບເງົາອາຊີ ດ່ານັ້ງ ຄັ້ງທີ 2 ຈະແມ່ນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ກຳກັບການສະແດງ, ນັກສະແດງ, ຜູ້ຊົມຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້ພົບປະແລກປ່ຽນ, ຮ່ຳຮຽນ ແລະ ຮ່ວມມືດ້ານຮູບເງົາ, ພ້ອມທັງແມ່ນໂອກາດທີ່ດີໃຫ້ແກ່ຂະແໜງຮູບເງົາຂອງນະຄອນ ໄດ້ພົບປະ ແລະ ແລກປ່ຽນໂດຍກົງກັບບັນດານັກຊ່ຽວຊານແຖວໜ້າຂະແໜງທີ່ມາຈາກບັນດາປະເທດ ອາຊີ ແລະ ພື້ນຖານຮູບເງົາທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານຂອງປະເທດ ຝລັ່ງ”.

ງານມະຫາກຳດັ່ງກ່າວຈະດຳເນີນຮອດວັນທີ 06 ກໍລະກົດ ຈຶ່ງຈະອັດລົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຍີ່​ປຸ່ນ ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຍີ່​ປຸ່ນ ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 3 ກໍລະກົດ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Ito Naoki ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ.
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