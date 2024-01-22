ຂ່າວສານ
ໄຂງານບຸນ “ລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງບ້ານເກີດເມືອງນອນ” ຢູ່ Fukuoka, ຍີ່ປຸ່ນ
ວັນທີ 20 ມັງກອນ, ສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ Fukuoka, ສະມາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ Fukuoka, ສະຫະສະມາຄົມສົ່ງເສີມການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ຢູ່ Kyushu ໄດ້ສົມທົບກັນຈັດວັນບຸນເຕັດ “ລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງບ້ານເກີດເມືອງນອນ” ເພື່ອຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດປີມະໂຣງ 2024. ຈຸດພົ້ນເດັ່ນທີ່ງານບຸນແມ່ນ 2 ເຫດການສຳຄັນ, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທຳອິດ, ລວມມີ: ການຢັ້ງຢືນສະຖິຕິຈຳນວນຜູ້ນຸ່ງສຸດເສື້ອຍາວສ້າງເປັນຮູບແຜນທີ່ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ (ລວມມີ 1.500 ຄົນ) ແລະ ສັບປະດາແຟຊັນເສື້ອຍາວ Fukuoka 2024.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄລ, ທ່ານນາງ ຫວູຈີມາຍ, ຫົວໜ້າສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ Fukuoka, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ບຸນເຕັດປະຊາຄົມແມ່ນການສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງລັດ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດເວົ້າລວມ ແລະ ຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ ເວົ້າສະເພາະ, ດ້ວຍຄວາມຫວັງວ່າ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນແມ່ນກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີ ແລະ ຍາມໃດກໍ່ອ່ວາຍໜ້າເມືອຫາບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ປະເທດຊາດ.