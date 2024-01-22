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ຂ່າວສານ

ໄຂງານບຸນ “ລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງບ້ານເກີດເມືອງນອນ” ຢູ່ Fukuoka, ຍີ່ປຸ່ນ

ບຸນເຕັດປະຊາຄົມແມ່ນການສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງລັດ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດເວົ້າລວມ ແລະ ຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ ເວົ້າສະເພາະ.
ວັນບຸນເຕັດ “ລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງບ້ານເກີດເມືອງນອນ” ຢູ່ Fukuoka (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 20 ມັງກອນ, ສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ Fukuoka, ສະມາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ Fukuoka, ສະຫະສະມາຄົມສົ່ງເສີມການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ຢູ່ Kyushu ໄດ້ສົມທົບກັນຈັດວັນບຸນເຕັດ “ລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງບ້ານເກີດເມືອງນອນ” ເພື່ອຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດປີມະໂຣງ 2024. ຈຸດພົ້ນເດັ່ນທີ່ງານບຸນແມ່ນ 2 ເຫດການສຳຄັນ, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທຳອິດ, ລວມມີ: ການຢັ້ງຢືນສະຖິຕິຈຳນວນຜູ້ນຸ່ງສຸດເສື້ອຍາວສ້າງເປັນຮູບແຜນທີ່ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ (ລວມມີ 1.500 ຄົນ) ແລະ ສັບປະດາແຟຊັນເສື້ອຍາວ Fukuoka 2024.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄລ, ທ່ານນາງ ຫວູຈີມາຍ, ຫົວໜ້າສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ Fukuoka, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ບຸນເຕັດປະຊາຄົມແມ່ນການສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງລັດ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດເວົ້າລວມ ແລະ ຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ ເວົ້າສະເພາະ, ດ້ວຍຄວາມຫວັງວ່າ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນແມ່ນກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີ ແລະ ຍາມໃດກໍ່ອ່ວາຍໜ້າເມືອຫາບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ປະເທດຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອັງຊວນ ເນັ້ນໜັກ ຄວາມສາມັກຄີ ໃນໂລກຖືກແບ່ງແຍກ

ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອັງຊວນ ເນັ້ນໜັກ “ຄວາມສາມັກຄີ ໃນໂລກຖືກແບ່ງແຍກ”

ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຢັ້ງຢືນບົດບາດປະຫວັດສາດຂອງຂະບວນການບໍ່ຮ່ວມກຸ່ມ, ພ້ອມທັງສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ດ້ວຍ 120 ປະເທດສະມາຊິກ, ຕາງໜ້າໃຫ້ເກືອບ 60% ຈຳນວນປະຊາກອນໂລກ ແລະ ກວມປະມານ 20% ຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ທົ່ວໂລກ.
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