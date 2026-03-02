ຂ່າວສານ
ໄຂງານບຸນວິຫານ ເຈິນ ປີ 2026
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 01 ມີນາ, ຢູ່ປູຊະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດພິເສດເຂດສຸສານ ແລະ ວິຫານບູຊາບັນດາເຈົ້າຊີວິດສະໄໝ ເຈິ່ນ (ຕາແສງ ລອງຮືງ, ແຂວງ ຮືງອຽນ), ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ຮືງອຽນ ໄດ້ຈັດພິທີໄຂງານບຸນວິຫານ ເຈິ່ນ ປີ 2026.
ນັບແຕ່ປີ 2014, ເຂດສຸສານ ແລະ ວິຫານບູຊາບັນດາເຈົ້າຊີວິດ ເຈິ່ນ ຖືກຈັດເປັນເຂດປູຊະນີຍະສະຖານລະດັບຊາດພິເສດ ແລະ ງານບຸນວິຫານ ເຈິ່ນ ຂອງແຂວງຖືກຈັດເຂົ້າບັນຊີມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸລະດັບຊາດ.
ງານບຸນລວມມີ 2 ກິດຈະກຳຫຼັກ, ດ້ວຍຂັ້ນຕອນຈັດພິທີໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງເຄັ່ງຂຶມ, ເຄົາລົບນັບຖືຕາມປະເພນີທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ລວມມີບັນດາພິທີກຳທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງງານບຸນວິຫານ ເຈິ່ນ, ຄື: ຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາບັນດາເຈົ້າຊີວິດ ຮຸ່ງ, ພິທີແຫ່, ການເຄື່ອນໄຫວບູຊາ… ຂັ້ນຕອນຈັດງານບຸນລວມມີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳ, ສິລະປະ, ກິລາ ແລະ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວ; ວາງສະແດງ, ໂຄສະນາ, ແນະນຳການທ່ອງທ່ຽວ ຮືງອ່ຽນ… ນອກນັ້ນ, ໃນຂອບເຂດຂອງງານບຸນຍັງໄດ້ຈັດການເຄື່ອນໄຫວວັນກາບກອນ ຫວຽດນາມ.