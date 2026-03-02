Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ໄຂງານບຸນວິຫານ ເຈິນ ປີ 2026

ນັບແຕ່ປີ 2014, ເຂດສຸສານ ແລະ ວິຫານບູຊາບັນດາເຈົ້າຊີວິດ ເຈິ່ນ ຖືກຈັດເປັນເຂດປູຊະນີຍະສະຖານລະດັບຊາດພິເສດ ແລະ ງານບຸນວິຫານ ເຈິ່ນ ຂອງແຂວງຖືກຈັດເຂົ້າບັນຊີມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸລະດັບຊາດ.
(ງານບຸນລວມມີ 2 ກິດຈະກຳຫຼັກ, ດ້ວຍຂັ້ນຕອນຈັດພິທີໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງເຄັ່ງຂຶມ)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 01 ມີນາ, ຢູ່ປູຊະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດພິເສດເຂດສຸສານ ແລະ ວິຫານບູຊາບັນດາເຈົ້າຊີວິດສະໄໝ ເຈິ່ນ (ຕາແສງ ລອງຮືງ, ແຂວງ ຮືງອຽນ), ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ຮືງອຽນ ໄດ້ຈັດພິທີໄຂງານບຸນວິຫານ ເຈິ່ນ ປີ 2026.

ນັບແຕ່ປີ 2014, ເຂດສຸສານ ແລະ ວິຫານບູຊາບັນດາເຈົ້າຊີວິດ ເຈິ່ນ ຖືກຈັດເປັນເຂດປູຊະນີຍະສະຖານລະດັບຊາດພິເສດ ແລະ ງານບຸນວິຫານ ເຈິ່ນ ຂອງແຂວງຖືກຈັດເຂົ້າບັນຊີມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸລະດັບຊາດ.

ງານບຸນລວມມີ 2 ກິດຈະກຳຫຼັກ, ດ້ວຍຂັ້ນຕອນຈັດພິທີໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງເຄັ່ງຂຶມ, ເຄົາລົບນັບຖືຕາມປະເພນີທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ລວມມີບັນດາພິທີກຳທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງງານບຸນວິຫານ ເຈິ່ນ, ຄື: ຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາບັນດາເຈົ້າຊີວິດ ຮຸ່ງ, ພິທີແຫ່, ການເຄື່ອນໄຫວບູຊາ… ຂັ້ນຕອນຈັດງານບຸນລວມມີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳ, ສິລະປະ, ກິລາ ແລະ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວ; ວາງສະແດງ, ໂຄສະນາ, ແນະນຳການທ່ອງທ່ຽວ ຮືງອ່ຽນ… ນອກນັ້ນ, ໃນຂອບເຂດຂອງງານບຸນຍັງໄດ້ຈັດການເຄື່ອນໄຫວວັນກາບກອນ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ປະ​ກາດ​ການ​ສະ​ເໜີ ຊາວ​ໜຸ່ມ 19 ຄົນ ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນ ຊາວ​ໜຸ່ມ​ຫວຽດ​ນາມ ດີ​ເດັ່ນ​ ໃນ​ປີ 2025

ປະ​ກາດ​ການ​ສະ​ເໜີ ຊາວ​ໜຸ່ມ 19 ຄົນ ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນ “ຊາວ​ໜຸ່ມ​ຫວຽດ​ນາມ ດີ​ເດັ່ນ​” ໃນ​ປີ 2025

ລາງວັນ “ຊາວໜຸ່ມຫວຽດນາມ ດີເດັ່ນ” ແມ່ນລາງວັນອັນສູງສົ່ງເພື່ອແນໃສ່ເຊີດຊູບັນດາເພື່ອນໜຸ່ມບໍ່ມີອາຍຸເກີນ 35 ປີ, ມີຜົນງານດີເດັ່ນ ຂຶ້ນກັບ 10 ຂົງເຂດ
