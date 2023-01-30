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ຂ່າວສານ

ໄຂງານບຸນລະດູບານໃໝ່ຢູ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານແຫ່ງຊາດ ພິເສດ ອານຟູ້, ແຂວງ ຫາຍເຢືອງ

ພາຍຫຼັງພິທີໄຂງານບຸນ, ບັນດາຜູ້ແທນ ແລະ ປະຊາຊົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຖະຫວາຍທູບທຽນ ອາໄລຫາຢູ່ວິຫານ ກາວອານຟູ້
  ພິທີໄຂງານບຸນ (ພາບ:Tiến Vĩnh/TTXVN)  

ວັນທີ 29 ມັງກອນ, ຢູ່ເຂດ ປູຊະນີຍະສະຖານແຫ່ງຊາດພິເສດ ອານຟູ້, ເທດສະບານ ກິງມົນ, ແຂວງ ຫາຍເຢືອງ ໄດ້ໄຂງານບຸນລະດູບານໃໝ່ປີແມວ 2023 - ເຊິ່ງເປັນການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳປີເມື່ອບຸນປີໃໝ່ວຽນມາ.

ພາຍຫຼັງພິທີໄຂງານບຸນ, ບັນດາຜູ້ແທນ ແລະ ປະຊາຊົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຖະຫວາຍທູບທຽນ ອາໄລຫາຢູ່ວິຫານ ກາວອານຟູ້. ໃນຄ່ຳຄືນວັນທີ 1 ກຸມພາ 2023, ຢູ່ວິຫານ ກາວອານຟູ້ ຈະຈັດພິທີສວດມົນພາວະນາຂໍໃຫ້ປະຊາຊົນມີຄວາມສະຫງົບສຸກ. ໃນວັນທີ 21 ແລະ 22 ກຸມພາ 2023, ຢູ່ວິຫານແຫ່ງນີ້ຈະດຳເນີນພິທີເຫຼື້ອມໃສບູຊາພະແມ່ຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ ຂອງນັກສິລະປະການ  14 ຄົນຢູ່ຕ່າງແຂວງ ແລະ ແຂວງ ຫາຍເຢືອງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ: ເອົາໃຈໃສ່ວຽກເຮັດງານທຳ, ການຫາເງິນລ້ຽງຊີບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນເຂດຕັ້ງຖິ່ນຖານຄົງທີ່ຄືນໃໝ່

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ: ເອົາໃຈໃສ່ວຽກເຮັດງານທຳ, ການຫາເງິນລ້ຽງຊີບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນເຂດຕັ້ງຖິ່ນຖານຄົງທີ່ຄືນໃໝ່

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ນະຄອນ ເກິນເທີ ສ້າງເຂດຕັ້ງຖິ່ນຖານຄົງທີ່ຄືນໃໝ່ເປັນເຂດຕົວເມືອງສີຂຽວ, ສະອາດ, ສວຍງາມ, ມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ, ໄຟຟ້າ, ນ້ຳປະປາ
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