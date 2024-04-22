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ຂ່າວສານ

ໄຂງານຕະຫຼາດນັດອຸດສາຫະກຳການຄ້າເຂດ ໄຕບັກ - ດ້ຽນບຽນ

ງານຕະຫຼາດນັດແມ່ນເຫດການສົ່ງເສີມການຄ້າພົ້ນເດັ່ນຂອງເຂດ ໄຕບັກ ເພື່ອແນໃສ່ແນະນຳ ແລະ ໂຄສະນາບັນດາຜະລິດຕະພັນພື້ນເມືອງ
ພິທີໄຂງານຕະຫຼາດນັດ (ພາບ: qdnd.vn)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 19 ເມສາ, ຢູ່ນະຄອນ ດ້ຽນບຽນຝູ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ສົມທົບກັບກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫວຽດນາມ ຈັດງານຕະຫຼາດນັດອຸດສາຫະກຳການຄ້າເຂດ ໄຕບັກ - ດ້ຽນບຽນ ປີ 2024. ງານຕະຫຼາດນັດດັ່ງກ່າວຈະໄຂຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 19 – 25 ເມສາ, ໂດຍມີຮ້ານວາງສະແດງທີ່ບັນລຸມາດຕະຖານຂອງກວ່າ 300 ວິສາຫະກິດ.

ງານຕະຫຼາດນັດແມ່ນເຫດການສົ່ງເສີມການຄ້າພົ້ນເດັ່ນຂອງເຂດ ໄຕບັກ ເພື່ອແນໃສ່ແນະນຳ ແລະ ໂຄສະນາບັນດາຜະລິດຕະພັນພື້ນເມືອງ, ເສີມຂະຫຍາຍທ່າແຮງກ່ຽວກັບບັນດາຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳໃນຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ເພື່ອສ້າງກຳລັງດຶງດູດຜູ້ບໍລິໂພກ; ຊຸກຍູ້ການເຄື່ອນໄຫວສົ່ງອອກ, ຍົກສູງມູນຄ່າເພີ່ມຂອງຜະລິດຕະພັນ.

ງານຕະຫຼາດນັດດັ່ງກ່າວແມ່ນນອນໃນບັນດາເຫດການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ, 115 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງແຂວງ ແລະ 75 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງອົງຄະນະພັກແຂວງ ດ້ຽນບຽນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໂຄງການເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງດ່ານຊາຍແດນ ຮຶວງີ້ - ຈີລັງ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໂຄງການເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງດ່ານຊາຍແດນ ຮຶວງີ້ - ຈີລັງ

ໂຄງການເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງດ່ານຊາຍແດນ ຮຶວງີ້ - ຈີລັງ ໄດ້ຮັບການລົງທຶນຕາມຮູບແບບ BOT, ມີລວງຍາວເກືອບ 60 ກມ ດ້ວຍຍອດເງິນລົງທຶນແມ່ນກວ່າ 11.000 ຕື້ດົ່ງ (ປະມານ 430 ລ້ານ USD). ຄາດວ່າ, ຈະກໍ່ສ້າງສຳເລັດໃນປີ 2026.
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