Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ໄຂງານຕະຫຼາດນັດສາກົນ ການຄ້າ - ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການລົງທຶນແລວເສດຖະກິດຕາເວັນອອກ - ຕາເວັນຕົກ

ງານຕະຫຼາດນັດຈັດຂຶ້ນນັບແຕ່ນີ້ຮອດວັນທີ 07 ສິງຫາ, ດ້ວຍຮ້ານວາງສະແດງເກືອບ 300 ຮ້ານຂອງວິສະຫະກິດ 150 ແຫ່ງ
  ງານຕະຫຼາດນັດງານຕະຫຼາດນັດຈັດຂຶ້ນນັບແຕ່ນີ້ຮອດວັນທີ 07 ສິງຫາ (ພາບ: TTXVN)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 02 ສິງຫາ, ຢູ່ສູນງານຕະຫຼາດນັດວາງສະແດງ ດ່ານັ້ງ, ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າ - ກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ດ່ານັ້ງ, ໄຂງານຕະຫຼາດນັດສາກົນ ການຄ້າ - ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການລົງທຶນແລວເສດຖະກິດຕາເວັນອອກ - ຕາເວັນຕົກ - ດ່ານັ້ງ 2024. ງານຕະຫຼາດນັດຈັດຂຶ້ນນັບແຕ່ນີ້ຮອດວັນທີ 07 ສິງຫາ, ດ້ວຍຮ້ານວາງສະແດງເກືອບ 300 ຮ້ານຂອງວິສະຫະກິດ 150 ແຫ່ງ ທີ່ມາຈາກບັນດາທ້ອງຖິ່ນໃນແລວເສດຖະກິດຕາເວັນອອກ - ຕາເວັນຕົກ, ຄື: ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດ.

ງານຕະຫຼາດນັດນີ້ໄດ້ຈັດຂຶ້ນປະຈຳປີ, ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ບັນດາອົງການສົ່ງເສີມການຄ້າ, ວິສາຫະກິດ, ການຮ່ວມມືສະຫະກອນຢູ່ພາຍໃນປະເທດເຂົ້າຮ່ວມການໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນ, ສົ່ງເສີມ, ຊອກຫາຄູ່ຮ່ວມມືລົງທຶນ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍຂົງເຂດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະຫາຍ ໂຕເລີມ ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງຊຸດທີ XIII

ສະຫາຍ ໂຕເລີມ ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງຊຸດທີ XIII

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 3 ສິງຫາ 2024, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ກອມມູນິດຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XIII ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ. ສະຫາຍ ໂຕເລີມ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ ສະໄໝທີ XIII.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top