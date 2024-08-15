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ຂ່າວສານ

ໄຂຄ້າຍພັກແລ້ງຊາວໜຸ່ມ, ນັກອາສາສະໝັກສະພາກາແດງທົ່ວປະເທດ

ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການມີຜູ່ແທນກວ່າ 500 ຄົນໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ບັນດາຜູ້ແທນມາຈາກສາພາກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງແຫ່ງຊາດ, ຄື: ລາວ, ກຳປູເຈຍ, ຈີນ, ໄທ, ອິນໂດເນເຊຍ...
(ພິທີໄຂຄ້າຍພັກແລ້ງ)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 13 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນທະເລ ຍາຈາງ, ແຂວງ ແຄງຮ່ວາ ໄດ້ໄຂຄ້າຍພັກແລ້ງຊາວໜຸ່ມ, ນັກອາສາສະໝັກສະພາກາແດງທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 6 ປີ 2024, ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ອາສາສະໜັກສີຂຽວ - ເພື່ອປະຊາຄົມປອດໄພ, ເມັດຕາປານີ”.

ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການມີຜູ່ແທນກວ່າ 500 ຄົນໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ບັນດາຜູ້ແທນມາຈາກສາພາກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງແຫ່ງຊາດ, ຄື: ລາວ, ກຳປູເຈຍ, ຈີນ, ໄທ, ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ສິງກະໂປ, ຍີ່ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ. ເຫດການໄດ້ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 13 – 15 ສິງຫາ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານນາງ ບຸຍທິຮ່ວາ, ປະທານສະພາກາແດງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ ພ້ອມແລ້ວບືນຕົວຂຶ້ນຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ປະດິດຄິດສ້າງ ແລະ ນຳໜ້າ, ເຊື່ອມຕໍ່ກຳລັງແຮງຂອງເຄືອຂ່າຍຊາວໜຸ່ມ, ນັກອາສາສະໝັກສະພາກາແດງຢູ່ແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ, ໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍຊາວໜຸ່ມ, ນັກອາສາສະໝັກສະພາກາແດງຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

ທີ່ຄ້າຍພັກແລ້ງຄັ້ງນີ້, ບັນດາຊາວໜຸ່ມ, ນັກອາສາສະໝັກກາແດງເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມໝາຍແທດຈິງຫຼາຍຢ່າງ, ພົບປະແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນ, ຖອດຖອນບົດຮຽນ, ຮູບແບບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຊາວໜຸ່ມ, ນັກອາສາສະໝັກກາແດງ… ອ້າຍ ຫວໍວັນເຕື່ອງ, ສະມາຊິກສະໂມສອນອາສາສະໝັກ ເລິມດົ່ງ, ເຂົ້າຮ່ວມຄ້າຍພັກແລ້ງ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ພວກເຮົາທຸກໆຄົນຜູ້ໃດກໍ່ມີຄວາມຮັກແພງ. ແລະຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນໃຫຍ່ສຸດ ແລະ ຜາສຸກທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາແມ່ນ ນຳຄວາມຮັກແພງນີ້ມາສູ່ຜູ້ທີ່ຍັງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການປ້ອງ​ກັນ, ຕ້ານ​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງຫຼວງ, ໄພ​ຫຍໍ້​ທໍ້​​ຕ້ອງ​ຮັບ​ໃຊ້​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ສັງ​ຄົມ

ການປ້ອງ​ກັນ, ຕ້ານ​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງຫຼວງ, ໄພ​ຫຍໍ້​ທໍ້​​ຕ້ອງ​ຮັບ​ໃຊ້​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ສັງ​ຄົມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ສິງຫາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ (ຮ່າໂນ້ຍ), ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 26 ຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງພັກກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ໄພຫຍໍ້ທໍ້ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳ.
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