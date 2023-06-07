Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ໄຂການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ບໍ​ລິ​ຈາກ​ເລືອດ ທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XI -2023

ລະດົມນັກອາສາສະໝັກຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 8.000 ຄົນຢູ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ແມ່ນຊາວໜຸ່ມກາແດງ...
  ພິທີໄຂລາຍການຂະບວນການແດງ (ພາບ:Báo Tin tức)  

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 5 ມິຖຸນາ, ຢູ່ແຂວງ ບາກລຽວ, ໄດ້ໄຂການເຄື່ອນໄຫວບໍລິຈາກທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ XI - ປີ 2023. ການເຄື່ອນໄຫວຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນ ມິຖຸນາ ແລະ ກໍລະກົດ, ຢູ່ 48/63 ແຂວງ, ນະຄອນ, ດ້ວຍເປົ້າໝາຍວາງອອກແມ່ນໂຄສະນາ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາໃຫ້ 1 ລ້ານເທື່ອຄົນກ່ຽວກັບການບໍລິຈາກເລືອດ ແລະ ພະຍາດຂາດເລືອດ, ຄາດຄະເນວ່າຈະໄດ້ຮັບເລືອດຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 120.000 ຖົງ; ລະດົມນັກອາສາສະໝັກຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 8.000 ຄົນຢູ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ແມ່ນຊາວໜຸ່ມກາແດງ ແລະ ນັກອາສາສະໝັກ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ, ເຫດການບໍລິຈາກເລືອດຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານ ຫງວຽນຮ່າແທັງ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນເລືອດສາດ - ສົ່ງເລືອກສູນກາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງການເຄື່ອນໄຫວບໍລິຈາກເລືອດ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

“ແປວໄຟບໍລິຈາກເລືອດໄດ້ດັງຂຶ້ນຢູ່ສະໜາມຫຼວງ ຮູ່ງເວືອງ, ແຂວງ ບາກລຽວ - ເຊິ່ງເປັນດິນແດນໃຕ້ສຸດຂອງປະເທດຊາດ, ທ້ອງຖິ່ນມີມູນເຊື້ອປະຕິວັດ. ຂ້າພະ ເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ແປວໄຟແຫ່ງການກຸສົນຂອງຂະບວນການແດງ ຈະດັງຂຶ້ນ ແລະ ແຜ່ລາມອອກຢ່າງກ້ວາງຂວາງເຖິງທຸກແຖບຖິ່ນຂອງປະເທດຊາດ; ພ້ອມກັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ການສະໜັບສະໜູນຂອງບັນດາການນຳ, ການປະດິດຄິດສ້າງ, ຄວາມສຸດຈິດສຸດໃຈ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະຊີ້ນຳ ການຂົນຂວາຍບໍລິຈາກເລືອດອາສາສະໝັກບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ; ການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຂອງປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນຄົນໃນທົ່ວປະເທດ, ແນ່ນອນວ່າ ລາຍການການບໍລິຈາກເລືອດປີນີ້ຈະສືບຕໍ່ບັນລຸຜົນສຳເລັດ, ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈ, ນຳມາເຊິ່ງຫຼາຍຄຸນຄ່າເລິກເຊິ່ງໃຫ້ແກ່ວົງຄະນະຍາດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສັນຍາ CEPA: ໄມ້ງັດຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ຫວຽດນາມ - UAE

ສັນຍາ CEPA: ໄມ້ງັດຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ຫວຽດນາມ - UAE

ໜຶ່ງໃນບັນດາຈຸດສຸມເຊິ່ງ 2 ຝ່າຍໄດ້ເປັນເອກະພາບຊຸກຍູ້ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງແມ່ນ ສັນຍາການຄ້າເສລີ (FTA) ດ້ວຍຊື່ທີ່ວ່າ ສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານ (CEPA) ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ UAE.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top