ຂ່າວສານ
ໄຂການເຄື່ອນໄຫວບໍລິຈາກເລືອດ ທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XI -2023
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 5 ມິຖຸນາ, ຢູ່ແຂວງ ບາກລຽວ, ໄດ້ໄຂການເຄື່ອນໄຫວບໍລິຈາກທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ XI - ປີ 2023. ການເຄື່ອນໄຫວຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນ ມິຖຸນາ ແລະ ກໍລະກົດ, ຢູ່ 48/63 ແຂວງ, ນະຄອນ, ດ້ວຍເປົ້າໝາຍວາງອອກແມ່ນໂຄສະນາ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາໃຫ້ 1 ລ້ານເທື່ອຄົນກ່ຽວກັບການບໍລິຈາກເລືອດ ແລະ ພະຍາດຂາດເລືອດ, ຄາດຄະເນວ່າຈະໄດ້ຮັບເລືອດຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 120.000 ຖົງ; ລະດົມນັກອາສາສະໝັກຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 8.000 ຄົນຢູ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ແມ່ນຊາວໜຸ່ມກາແດງ ແລະ ນັກອາສາສະໝັກ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ, ເຫດການບໍລິຈາກເລືອດຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານ ຫງວຽນຮ່າແທັງ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນເລືອດສາດ - ສົ່ງເລືອກສູນກາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງການເຄື່ອນໄຫວບໍລິຈາກເລືອດ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ແປວໄຟບໍລິຈາກເລືອດໄດ້ດັງຂຶ້ນຢູ່ສະໜາມຫຼວງ ຮູ່ງເວືອງ, ແຂວງ ບາກລຽວ - ເຊິ່ງເປັນດິນແດນໃຕ້ສຸດຂອງປະເທດຊາດ, ທ້ອງຖິ່ນມີມູນເຊື້ອປະຕິວັດ. ຂ້າພະ ເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ແປວໄຟແຫ່ງການກຸສົນຂອງຂະບວນການແດງ ຈະດັງຂຶ້ນ ແລະ ແຜ່ລາມອອກຢ່າງກ້ວາງຂວາງເຖິງທຸກແຖບຖິ່ນຂອງປະເທດຊາດ; ພ້ອມກັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ການສະໜັບສະໜູນຂອງບັນດາການນຳ, ການປະດິດຄິດສ້າງ, ຄວາມສຸດຈິດສຸດໃຈ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະຊີ້ນຳ ການຂົນຂວາຍບໍລິຈາກເລືອດອາສາສະໝັກບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ; ການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຂອງປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນຄົນໃນທົ່ວປະເທດ, ແນ່ນອນວ່າ ລາຍການການບໍລິຈາກເລືອດປີນີ້ຈະສືບຕໍ່ບັນລຸຜົນສຳເລັດ, ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈ, ນຳມາເຊິ່ງຫຼາຍຄຸນຄ່າເລິກເຊິ່ງໃຫ້ແກ່ວົງຄະນະຍາດ”.